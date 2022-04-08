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克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束

世衛證實烏克蘭逾百醫護遇襲 籲持續援助馬立波

中央社烏克蘭利維夫7日綜合外電報導
WHO證實，烏克蘭出現逾百起針對當地醫療部門的攻擊事件。圖為3月9日馬立波一家婦產科醫院遭轟炸後的景象。美聯社
WHO證實，烏克蘭出現逾百起針對當地醫療部門的攻擊事件。圖為3月9日馬立波一家婦產科醫院遭轟炸後的景象。美聯社

世界衛生組織（WHO）今天證實，烏克蘭出現逾百起針對當地醫療部門的攻擊事件。世衛也呼籲外界持續向被圍困的烏國港市馬立波（Mariupol）提供人道援助。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會中表示，截至目前，世衛已證實發生103起針對醫療機構的攻擊事件，共造成73人喪生、51人受傷，包括醫護人員和病患。

在已確認的攻擊事件中，有89起影響到醫療設施，其餘多數則是造成救護車等運輸工具受損。

譚德塞指出，如今「攻擊醫護人員的行為還在持續發生，這讓我們非常憤怒」。他還警告，這些行為已「違反國際人道法律。」

世衛歐洲區辦事處主任克魯格（Hans Kluge）稍早在烏克蘭利維夫（Lviv）的另場記者會中感嘆，雖然醫療援助已抵達許多「受影響地區」，但仍有一些地方難以到達。

克魯格告訴媒體記者：「有些地方的狀況仍然非常困難，我想第一名肯定是馬立波」。

馬立波位於俄羅斯占領的克里米亞（Crimea）和烏東親俄分離主義地區之間的戰略要地，一直都是俄軍最猛烈攻擊的目標。

位於烏國東南部重要戰略位置、俄軍占領地克里米亞和烏東親俄分離主義地區之間的馬立波，早就淪為俄軍最猛烈攻擊的地點之一。

當地居民形容，馬立波已經滿目瘡痍，當地生活條件極度惡劣，城市人口也從戰前的40萬人劇減至今天的12萬人。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）昨天指控俄羅斯阻撓人道救援進入馬立波，意圖隱藏屠殺數以千計平民百姓的證據。

克魯格指出，目前世衛已運送逾185公噸醫療物資到烏國受創最嚴重的地區，並已送到大約50萬名民眾手中。

世衛 烏克蘭 譚德塞

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