實戰影片曝光 烏克蘭戰車「獨自對上」整個俄裝甲車隊

社群媒體 近日出現一隻驚人的空拍實戰影片,可見到烏克蘭 的一輛戰車似乎單槍匹馬攻擊俄羅斯 的裝甲車隊。

每日郵報與推特帳號《OsintTv》指出,這一場烏俄裝甲戰空拍影片由一個烏克蘭志願小組上Telegram發布,發生地點經過地理位置定位(Geolocation),應為距離烏克蘭首都基輔以西不到約80公里的新巴桑(Nova Basan)一帶。儘管日期不明,但考慮到大多數俄軍本周之前就撤出基輔周邊村莊與城鎮,因此拍攝時間據信是上周。

Footage captured by a Ukrainian military drone shows a Ukrainian tank ambushing a Russian Column in Nova Basan in Ukraine on last week. The stand-off was between the Dmytro Korchynsky Brotherhood Battalion and Russia. pic.twitter.com/sMbGGIC77y