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實戰影片曝光 烏克蘭戰車「獨自對上」整個俄裝甲車隊

編譯周辰陽／即時報導
社群媒體近日出現一隻驚人的空拍實戰影片，可見到烏克蘭的一輛T-64戰車埋伏在非常有利的位置，單槍匹馬攻擊俄羅斯的BTR-82A裝甲車隊，並成功等到進一步的砲兵增援。(取材自推特)
社群媒體近日出現一隻驚人的空拍實戰影片，可見到烏克蘭的一輛T-64戰車埋伏在非常有利的位置，單槍匹馬攻擊俄羅斯的BTR-82A裝甲車隊，並成功等到進一步的砲兵增援。(取材自推特)

社群媒體近日出現一隻驚人的空拍實戰影片，可見到烏克蘭的一輛戰車似乎單槍匹馬攻擊俄羅斯的裝甲車隊。

每日郵報與推特帳號《OsintTv》指出，這一場烏俄裝甲戰空拍影片由一個烏克蘭志願小組上Telegram發布，發生地點經過地理位置定位（Geolocation），應為距離烏克蘭首都基輔以西不到約80公里的新巴桑（Nova Basan）一帶。儘管日期不明，但考慮到大多數俄軍本周之前就撤出基輔周邊村莊與城鎮，因此拍攝時間據信是上周。

根據影像，一輛似乎是烏克蘭的T-64戰車獨自埋伏在非常有利的位置，朝著行駛於道路上的一隊俄羅斯BTR-82A裝甲車開砲射擊。

多虧接戰前選定的絕妙位置，這一組勇敢的烏克蘭戰車乘員得以隱蔽在房子的後方連開數砲，讓砲彈從其他建築之間的空隙穿過，直直朝著俄軍裝甲車隊的方向飛去。俄軍一輛BTR裝甲車很快就在戰鬥中遭擊中與起火，促使其他裝甲車開火反擊。

不過，從黃色的炮火閃光劃過道路兩旁的原野來看，俄軍裝甲車似乎瞄準了鏡頭外的其他目標，反而狀似沒有注意到最先開砲的烏軍T-64戰車，讓這輛烏軍戰車繼續開砲轟擊俄軍裝甲車隊。

也因為烏軍智取俄軍，成功等到進一步的砲兵增援。下半段影像就切換到烏軍砲兵彈如雨下打擊試圖逃跑的俄軍裝甲車隊。最後隨著無人機的鏡頭拉近，可見到一輛俄軍裝甲車的殘骸仍在冒火，旁邊還有幾具遺體。

據報導，4月1日發布的照片顯示烏軍士兵在新巴桑檢視一批燒毀的俄軍戰車和BTR裝甲車，很有可能就是此次有效伏擊的殘骸。

烏克蘭 俄羅斯 社群媒體

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