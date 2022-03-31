英媒披露：普亭座機行蹤成謎 已躲進高層專用核掩體

俄羅斯總統普亭被爆很可能已經躲進了機密的「核掩體」，顯示俄國可能準備部署核武。(路透資料照片)

克里姆林宮發言人佩斯科夫28日接受美媒採訪時曾表示，如果國家面臨「生存威脅」，俄羅斯 不排除使用核武。然而，現在卻傳出總統普亭 與國防部長紹伊古座機的飛行路徑遭到追蹤，兩人很可能已經躲進了機密的「核掩體」，顯示俄國 可能準備部署核武。

英國「每日郵報」報導，荷蘭調查新聞組織「Bellingcat」記者格羅澤夫受訪表示，透過追蹤紹伊古經常搭乘的飛機，可以發現前往烏法（Ufa）的路徑相當頻繁，幾乎每天都有航班。而該地區正好有受到嚴密保護的核掩體，「我絕對肯定紹伊古身處在某個掩體裡。」他還說，紹伊古31歲女兒克塞妮雅（Ksenia ）最近才證實她「人就在烏法」。當地媒體報導，克塞妮雅是應官員的私人邀請於24日至25日間訪問烏法。

格羅澤夫也暗指俄軍總參謀長杰拉西莫夫正躲在掩體中指揮行動。

因為近期普亭的座機，每當飛到莫斯科東北方的石油之都「蘇爾古特」就會關掉雷達，最後行蹤保密到家。格羅澤夫指出，「最後一段航程看起來相當機密，那裡很有可能是更高層菁英的掩體。」

先前有消息稱，普亭已將前妻、女兒送至位於一處有「地下城市」之稱的核掩體內，不過此消息並未得到進一步證實。

而面對核戰威脅，民眾也是憂心忡忡，美國地下碉堡業者最近業績暴增，電話接到手軟。根據網友發文，實際參觀地下碉堡，連接外界的門將近8公分厚，而且是由耐磨鋼板製成的，連子彈都打不穿；最大地下碉堡的面積將近400坪，內部包括游泳池、保齡球館、電影院跟健身房一應俱全。

外交人員被驅 俄將報復

俄羅斯與歐洲關係持續惡化，日前愛爾蘭、比利時、荷蘭及捷克4個歐盟國共驅逐43名俄國外交人員，指控他們涉嫌從事間諜活動。俄國對此發聲明，表示對「不友善之舉」感到憤怒，並矢言報復。

俄羅斯駐都柏林大使館批評驅逐的決定毫無根據，將令兩國關係進一步惡化。俄國外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，會對所有針對俄羅斯外國機構的不友善舉動採取反擊措施。

核掩體小檔案

又稱地下掩體、防空洞。 是指為了防禦核武器的高空爆炸或地面爆炸造成的高熱高溫光輻射和衝擊波殺傷，由厚實優質高耐壓力混凝土澆築的半地下、地下建築或有堅硬花崗岩做屏障的山體洞穴。通風口設過濾系統，以對付核爆後產生的致命放射線和沾染性塵埃，掩體內還備有淨水和食物。(取材自百度百科)