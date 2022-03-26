普亭自比J.K.羅琳 傳下令「這一天」前終結戰爭

俄羅斯入侵烏克蘭已長達數周，近期外界皆認為俄羅斯軍隊的進度停滯不前，不過最新消息指出俄軍已經接獲命令告知「戰爭結束日」。（美聯社）

俄羅斯 入侵烏克蘭 已長達數周，近期外界皆認為俄羅斯軍隊的進度停滯不前，不過最新消息指出俄軍已經接獲命令告知「戰爭結束日」。烏克蘭「基輔獨立報」表示，根據烏克蘭武裝部隊總參謀部的情報，俄軍接到指令，戰爭必須在俄羅斯「勝利日」（Victory Day）前結束。

「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）的推文指出，根據烏克蘭武裝部隊總參謀部的情報，俄羅斯軍隊被告知必須在5月9日之前結束俄烏戰爭，5月9日正好是俄羅斯慶祝戰勝納粹 德國的「勝利日」。

將時間推回1945年的5月8日，當時納粹德國正式對蘇聯簽訂投降書，象徵第二次世界大戰的終點，這份投降書生效時間為歐洲中部時間的5月8日，換算為莫斯科時間則為5月9日。

美國「新聞週刊」(Newsweek）提到，「勝利日」是俄羅斯最重要的節日之一，許多學校放假、商家休息，全國各地還會舉行閱兵。對俄羅斯人來說，無論是過去或現在，「勝利日」都是別具意義的日子。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）反覆聲稱對烏克蘭發起軍事行動是為了「去納粹化」，即使並無證據顯示烏克蘭境內有大規模納粹活動，且烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）是猶太人。

此外，普亭25日批評西方國家歧視俄國，並將自己的境遇與因性別風波遭砲轟的「哈利波特」作者J.K.羅琳相比。

本報系聯合報引述法新社報導，普亭在接見文化獎項得主時表示，發表對西方國家的不滿。他說：「今天他們試圖抹消一個有千年歷史的國家。我說的是對所有與俄國有關的激進歧視，這股趨勢正在多個西方國家展開，他們不但默許這種歧視，菁英甚至鼓勵有加。」

普亭提到，最近一次針對不喜愛文化的大型摧毀運動，是1930年代的納粹支持者們舉行的焚書儀式那樣。他還談到「取消文化」，「不久之前，童書作者羅琳被針對，因為這位在全球銷售數百萬冊計書籍的作者，沒有討好所謂性別自由的書迷。」

另外，俄羅斯揮軍入侵烏克蘭以來，國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）據報失蹤了近2周時間，俄國官媒24日終於播出他現身普亭主持視訊會議的畫面，但克里姆林宮發言人拒絕評論他被指健康出問題的報導，導致蕭依古下落疑雲仍舊揮之不去。