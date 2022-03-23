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美國、北約示警：白俄近日參戰 就等莫斯科指示

編譯中心／綜合22日電
美國及北約組織官員22日匿名透露給CNN，白羅斯越來越有可能加入戰鬥，白俄總統盧卡申科（左）也已正準備支援俄總統普亭（右）。圖為兩人11日在莫斯科會面。（路透）
美國及北約組織官員22日匿名透露給CNN，白羅斯越來越有可能加入戰鬥，白俄總統盧卡申科（左）也已正準備支援俄總統普亭（右）。圖為兩人11日在莫斯科會面。（路透）

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭近一個月，美國及北約的情報顯示，白俄羅斯捲入「俄烏戰爭」的可能性越來越大，可能很快就會出兵攻打烏克蘭，目前只是在製造「一個環境」，讓白俄的出兵具有正當性。

美國及北約官員匿名向CNN透露，普亭需要支援，而白俄盧卡申科已準備協助侵略。一名白俄民主派人士表示，白俄作戰部隊準備在未來幾天內盡速進入烏克蘭，已經有數千名部隊準備部署中。早前有衛星影像顯示，白俄邊境有部隊集結。

衛星影像顯示，白俄羅斯邊境有部隊集結。（路透）
衛星影像顯示，白俄羅斯邊境有部隊集結。（路透）

北約官員表示，目前還沒有跡象表明白俄正在與烏克蘭戰鬥，因為白俄是否參戰會由莫斯科決定。另一名北約高層官員說，「白俄正在準備一個可以賦予進攻烏克蘭『正當性』的環境」。

一名美國官員強調，目前沒有證據顯示俄軍正在準備或部署核武，且白俄軍隊至今也尚未進入烏克蘭戰場。但北約軍事官員直言，白俄是否會參戰最終仍須由莫斯科決定，他說：「這跟盧卡申科要什麼無關，這攸關普亭是否想要此區域內又多一個不穩定的國家和政權？」他強調，「介入侵烏戰爭，必定將破壞白俄的穩定」。

波蘭與美會談：將俄逐出G20

波蘭經濟部長諾瓦克（Piotr Nowak） 22日在一份聲明中指出，上周在華府與美國商務部長雷蒙多等人舉行會議，「我們提出了將俄國逐出G20的建議，並得到積極的回應和贊同，此事將移交給拜登總統。」

烏克蘭總統澤倫斯基22日視訊向義大利國會演說，贏得在場議員起立鼓掌致敬。義大利總...
烏克蘭總統澤倫斯基22日視訊向義大利國會演說，贏得在場議員起立鼓掌致敬。義大利總理德拉吉隨後公開表示，支持烏國加入歐盟。（歐新社）

此外，英國金融時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基22日對義大利國會發表視訊演說後，義大利總理德拉吉（Mario Draghi）公開表態支持烏國加入歐盟，並譴責俄國「擴張主義目標」及讚揚烏克蘭對俄羅斯入侵的英勇抵抗。義大利是歐盟經濟規模第3大的成員國，繼歐盟的其他東歐成員國之後，德拉吉表態支持可能使烏克蘭加入歐盟的機會提高。

烏克蘭 歐盟 白俄羅斯

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