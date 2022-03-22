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俄烏和談進行中 克里姆林宮籲進行「實質」談判

中央社莫斯科22日綜合外電報導
俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫。(美聯社)
俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫。(美聯社)

俄羅斯克里姆林宮今天表示，希望旨在結束俄軍在烏克蘭軍事行動的談判，能有「更多實質內容」。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體記者：「現在正進行某種（談判）程序，我們希望進行更積極且實質性（談判）。」

培斯科夫表示，烏克蘭「非常清楚」俄方立場，因為莫斯科「很多天以前」就已將書面要求交給烏方，「我們希望快速聽到更有實質意義的回覆」。

交戰雙方代表團在白俄羅斯和烏克蘭邊境舉行數輪談判後，目前正繼續進行遠端協商。

迄今為止，談判幾乎沒有實際進展，雙方只是互相指責，且俄烏元首尚未直接對談。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）21日晚間再度提出跟俄羅斯總統蒲亭直接和平對談的提議。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）宣布，他準備好透過「任何形式」和蒲亭（Vladimir Putin）會面，以商討結束這場戰爭。這場俄國入侵烏克蘭戰事已持續近1個月，並摧毀了數個烏克蘭城市。

澤倫斯基還強調，就連俄羅斯占領的克里米亞（Crimea）、俄國支持的頓巴斯地區（Donbass）國家地位都能談。

俄羅斯於2014年併吞克里米亞（Crimea），並於今年2月21日承認烏克蘭東部2個俄國支持的分離地區為獨立國家。一般認為，這將是俄烏和談中最困難的部分。

烏克蘭 白俄羅斯 澤倫斯基

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