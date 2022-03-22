烏克蘭1/4人口出逃 150多萬是兒童…販運風險高漲

聯合國 難民事務高級專員公署（UNHCR）表示，自俄羅斯入侵以來，烏克蘭 已有1000萬人逃離家園，相當於超過四分之一人口；其中超過340萬人逃往鄰近各國，絕大多數人前往波蘭。此外，歐盟 移民事務專員21日警告，逃亡的烏克蘭兒童有遭到販運的危險。

聯合國難民署表示，逃亡的烏克蘭人中約90%是婦女和兒童，而每10名難民中就有6人進入波蘭。半島電視台報導，雖然波蘭政府和社會目前對烏克蘭難民抱持歡迎態度，但隨著湧入人數爆增，已難以負荷。

支援烏克蘭難民組織Nidaros的創始人查沃納表示，目前已經幫助1200名難民在波蘭的克拉科夫找到住處，目前面臨的最大危機是缺錢。

另據聯合國兒童基金會表示，有150多萬烏克蘭兒童出逃，歐盟內政事務專員約翰松（Ylva Johansson）在記者會上說，當中有為數甚多的孤兒以及代理孕母所生、未被父母接走的小孩，這增加他們被綁架或成為強迫收養受害人的風險。她說：「弱勢兒童面臨遭到販運的巨大危險。」

她指出，截至目前歐盟邊界傳出「無人陪伴兒童」（unaccompanied children）的報告非常少，只有少數販運的報告。然而她表示，警察、相關活動家和烏克蘭婦女組織已提醒要注意一些「令人擔憂」的案例，並指過去出現大規模遷移的情況下，這些虐待行為很普遍。

她說，風險可能出現在邊境地區，偽裝成救助人員的罪犯，可能藉提供新抵達的移民庇護場所，占弱勢群體便宜。