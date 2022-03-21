「澤連斯基分身」成功逃離烏 普亭、金正恩模仿者相助

澤連斯基跟普亭分身。（取材自臉書）

俄羅斯 總統普亭（Vladimir Putin）、烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelensky）、北韓領導人金正恩，在現實生活中齊聚一堂的機率微乎其微，但在媒體上模仿普亭跟金正恩的「分身」日前同心協力，幫模仿澤倫斯基的分身伊薩巴耶夫（Umid Isabaev）逃離烏克蘭。

金正恩模仿者霍華德（Howard X）表示戰事開始時，他就想到身處烏克蘭的伊薩巴耶夫，並立刻聯繫對方要他快離開。霍華德說：「如果俄羅斯抓到澤倫斯基的分身，誰知道會發生什麼。」

霍華德還打電話給普亭模仿者伯藍（Steve Poland），希望對方一起想出解救伊薩巴耶夫的計畫。霍華德同時請飛去波蘭幫助難民的烏克蘭朋友卡千柯（Dmytro Kharchenko）會見伊薩巴耶夫，並充當霍華德跟伊薩巴耶夫中間的翻譯。

當時基輔大眾運輸一度中斷，伊薩巴耶夫無法到達火車站受困烏克蘭。期間一名俄羅斯製片人聯繫伊薩巴耶夫，提供他一個高薪工作機會，還說伊薩巴耶夫有生命危險，應該考慮接下這份工作，讓俄羅斯士兵到基輔接他並護送他到莫斯科。

伊薩巴耶夫拒絕了這個提議，並透過普亭模仿者伯藍的協助輾轉逃離烏克蘭，並於本月12日成功越過波蘭邊境。

伊薩巴耶夫2019年因一張在俄羅斯地鐵的照片而爆紅，自此他就在各種場合模仿澤倫斯基。還曾多次與澤倫斯基見面。

霍華德和伊薩巴耶夫從未見過面。但他們兩人都出現在去年俄羅斯新聞頻道Russia-24裡介紹長得很像政治人物的人的紀錄片。

霍華德和伯藍都強調，他們反對北韓和俄羅斯政權，只是想藉由扮演分身來諷刺兩位獨裁領導人。

伊薩巴耶夫則計畫持續扮演澤倫斯基，希望藉此鼓舞烏克蘭捍衛者的士氣，以對抗普亭的侵略。