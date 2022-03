烏克蘭女議員證實 俄軍毀境內歐洲數一數二大型煉鋼廠

新德里電視台報導,烏克蘭 國會女議員莉希亞.瓦西連科(Lesia Vasylenko)20日證實,隨著俄軍圍攻烏克蘭南部港市馬立波,俄軍摧毀烏國境內歐洲數一數二的大型煉鋼廠Azovstal煉鋼廠。

瓦西連科推文寫道:「歐洲數一數二的大型煉鋼廠被摧毀。烏克蘭蒙受重大經濟損失,環境也遭到破壞。」

瓦西連科也附上現場被摧毀的影片,工廠冒出濃濃黑煙。她的同事塔魯塔(Serhiy Taruta)在臉書 (Facebook)寫道,俄軍「可說毀了這座工廠」。

#Mariupol #Azovstal One of the biggest metallurgic plants in #Europe destroyed. The economic losses for #Ukraine are huge. The environment is devastated #StopRussiaNOW pic.twitter.com/4GMbkYb0es