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烏克蘭女議員證實 俄軍毀境內歐洲數一數二大型煉鋼廠

編譯羅方妤／即時報導
烏克蘭國會女議員莉希亞．瓦西連科20日證實，隨著俄軍圍攻烏克蘭南部港市馬立波，俄軍摧毀烏國境內歐洲數一數二的大型煉鋼廠Azovstal煉鋼廠。圖為Azovstal煉鋼廠今年2月23日，即俄國侵烏前夕的景象。美聯社
烏克蘭國會女議員莉希亞．瓦西連科20日證實，隨著俄軍圍攻烏克蘭南部港市馬立波，俄軍摧毀烏國境內歐洲數一數二的大型煉鋼廠Azovstal煉鋼廠。圖為Azovstal煉鋼廠今年2月23日，即俄國侵烏前夕的景象。美聯社

新德里電視台報導，烏克蘭國會女議員莉希亞．瓦西連科（Lesia Vasylenko）20日證實，隨著俄軍圍攻烏克蘭南部港市馬立波，俄軍摧毀烏國境內歐洲數一數二的大型煉鋼廠Azovstal煉鋼廠。

瓦西連科推文寫道：「歐洲數一數二的大型煉鋼廠被摧毀。烏克蘭蒙受重大經濟損失，環境也遭到破壞。」

瓦西連科也附上現場被摧毀的影片，工廠冒出濃濃黑煙。她的同事塔魯塔（Serhiy Taruta）在臉書（Facebook）寫道，俄軍「可說毀了這座工廠」。

Azovstal的史基提希維里（Enver Tskitishvili）在Telegram寫道， 「我們會回到這座城市，重建並振興這家企業」。但沒有具體說明工廠損壞程度。史基提希維里也說，自今年2月24日俄國侵烏時，他們有採取措施減少工廠遭襲擊時對環境造成的破壞，「煉焦爐組不再對居民生命構成威脅，我們也正確關閉高爐」。

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