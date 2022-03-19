歐盟再金援3億 范德賴恩：烏克蘭歐洲之路已開始

范德賴恩18日稱歐盟正發放第2筆金援款項給烏克蘭。（取材自推特）

歐盟 執委會主席范德賴恩18日推文說，「烏克蘭 的歐洲之路現在已開始」，並稱已經告知烏克蘭總統澤倫斯基 ，歐盟正向烏克蘭發放緊急宏觀金融援助方案第2筆的3億歐元（約3.32億美元）款項。

范德賴恩在推特上寫道：「我向澤倫斯基總統保證歐盟的支持將有增無減。烏克蘭的歐洲之路現在已經開始。像這樣的時代需要有遠見、堅定及毅力，來邁出一個又一個艱難的步伐。歐盟執委會將沿著這條道路前進。」

此外，澤倫斯基18日表示，烏克蘭加入歐盟的申請可望在未來數月取得進展。他的副幕僚長則指稱，烏克蘭不會為了與俄羅斯妥協，而放棄加入歐盟。

澤倫斯基在推特發文稱，他與范德賴恩進行了實質性對話，「烏克蘭和執委會得知，執委會關於烏克蘭申請歐盟成員資格的意見，將在幾個月內備妥。一起朝我們的戰略目標邁進。」

歐盟理事會18日晚表示，將在下周舉行的歐盟領袖峰會上討論設立「烏克蘭團結基金」，協助烏國當前國防和民生以及未來重建所需資金。

與此同時，歐洲各國持續對俄國反制，保加利亞外交部18日宣布驅逐10名俄國外交官，因為他們違反外交關係國際公約。波羅的海3國拉脫維亞、愛沙尼亞及立陶宛外交部也表示，共驅逐10名俄國外交官。波蘭總理表示，將開啟「去俄羅斯化」進程，採取措施切斷與莫斯科的經濟聯繫。

而英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）指控俄羅斯方面派人假冒澤倫斯基，並與對方視訊約10分鐘，察覺有意之後掛斷電話。

今天遇上惡作劇，與一名假冒烏克蘭總理的男子視訊約10分鐘。華勒斯在推特說：「今天，一個假冒烏克蘭總理的人試圖與我對話。他提出了幾個具有誤導性的問題，我愈來愈覺得可疑，就掛了電話。」「俄羅斯再多假消息、扭曲事實和骯髒伎倆，都無法轉移人們對俄國侵犯人權及非法入侵烏克蘭的關注。這真是垂死的掙扎。」

英國政府收到一封據稱來自烏克蘭大使館工作人員的電子郵件，轉給國防部後，促成了這通視訊電話。

英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）表示，她也曾是受害者。