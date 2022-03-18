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俄羅斯：就烏克蘭成為中立國談判 已有進展

中央社／莫斯科18日綜合外電報導
俄烏戰爭的俄方談判代表團團長梅丁思基（Vladimir Medinsky）。 美聯社
俄烏戰爭的俄方談判代表團團長梅丁思基（Vladimir Medinsky）。 美聯社

俄烏戰爭的俄方首席談判代表今天指出，莫斯科和基輔在談判中就烏克蘭成為中立國部分已「盡可能拉近」彼此立場。

克里姆林宮16日表示，正與基輔談判烏克蘭可效法瑞典或奧地利成為中立國，以終止俄羅斯對烏克蘭已連續3周的軍事行動。不過烏克蘭拒絕這項建議，希望其安全得到國際軍力的保障。

俄羅斯媒體引述俄方談判代表團團長梅丁思基（Vladimir Medinsky）指出：「烏克蘭成為中立國和不加入北大西洋公約組織（NATO）是談判的關鍵，這部分讓雙方立場盡可能靠近。」但他說，當談判有關烏克蘭要求的「安全保證」時，雙方出現「些許歧異」。

2月24日對鄰國烏克蘭發動軍事侵略的俄羅斯已提出要求，即烏克蘭絕不能加入北約聯盟，同時要求烏克蘭「去納粹化（ denazification）」與「非軍事化（demilitarization）」。

梅丁思基今天表示，兩國談判代表已在達成烏克蘭「非軍事化」協議的半路上。參與談判的烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）則稱，烏克蘭的立場沒有改變。他說：「所有陳述目的在於，特別是，在媒體上挑起緊張。我們的立場沒有改變，即停火、撤軍和堅實的安全保證。」

烏克蘭 俄羅斯 北大西洋公約組織

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