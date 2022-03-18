我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1公民在烏克蘭被炸死 家人哀「他正排隊領食物」

華裔花滑女將劉美賢父女 遭中國特工騷擾、索要護照

對付俄軍 歐洲搶購美製無人機、飛彈等武器

中央社／華盛頓17日綜合外電
圖為在基輔郊外被擊毀的俄軍坦克。（路透）
圖為在基輔郊外被擊毀的俄軍坦克。（路透）

路透披露，俄羅斯入侵烏克蘭帶動美製武器新需求。歐洲各國政府紛向美國政府和軍火商提出採購清單，包括無人機、飛彈和飛彈防禦系統在內等武器。

路透引述熟悉內情的消息人士透露，即將購買35架洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp ）F-35匿蹤戰機的德國，也正詢問飛彈防禦系統。

一名波蘭政府官員本周表示，波蘭迫切希望向美國購買先進的「死神」（Reaper）無人機。

兩名知情人士透露，許多東歐盟國也提出盼購買烏克蘭在戰場上成功用於對付俄軍的武器，包括刺針（Stinger）防空飛彈和標槍（Javelin）反戰車飛彈。

鑒於日益不確定的安全前景，歐洲國家以提升國防預算因應，德國、瑞典和丹麥等國都承諾大幅增加軍費。

五角大廈助理國防部長卡爾林（Mara Karlin）上周在國會聽證提到，俄羅斯侵略威脅歐洲領土完整，歐洲盟國正「加碼」增加國防支出。

一位消息人士透露，由於美國承包商向外國政府出售武器需得到美國政府批准，五角大廈的國防安全合作局（Defense Security Cooperation Administration）每週都會召開歐洲危機管理小組（European Crisis Management Team）會議，以審查與烏克蘭當前局勢有關的具體要求。

烏克蘭 五角大廈 德國

上一則

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

延伸閱讀

俄軍入侵讓過去努力白費 澤倫斯基：德國將尋求新道路

俄軍入侵讓過去努力白費 澤倫斯基：德國將尋求新道路
國務院證實 美1公民被炸死 家人哀「他正排隊領食物」

國務院證實 美1公民被炸死 家人哀「他正排隊領食物」

拖累俄軍入侵進度？英國國防部：後勤問題是關鍵

拖累俄軍入侵進度？英國國防部：後勤問題是關鍵
開戰第4周／俄炸烏東城鎮釀21死 美指俄已射逾千飛彈

開戰第4周／俄炸烏東城鎮釀21死 美指俄已射逾千飛彈

熱門新聞

烏克蘭城市馬立波遭受俄軍砲擊後，一片殘破。 (美聯社)

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

2022-03-11 12:25
俄國總統普亭（Vladimir Putin）。（路透）

中風？普亭走路「右半邊僵直」 專家分析：殺手本能

2022-03-10 18:39
英國每日郵報報導，情報界人士指出，俄羅斯總統普亭最近在鏡頭前「蒼白和浮腫」，而且行為越來越古怪，可能是生理因素引起的。圖為普亭10日舉行視訊會議。美聯社

情報界指普亭可能罹癌 使用類固醇導致臉腫、智能退化

2022-03-12 21:06
杜拜一景。 美聯社

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

2022-03-10 07:28
俄羅斯總統普亭。美聯社

普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱

2022-03-12 07:25
基輔東邊近郊布洛瓦利（Brovary）有坦克車隊遭擊潰。（美聯社）

轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官

2022-03-10 15:01

超人氣

更多 >
圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重
沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光

沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光
CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓

CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓
紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成

紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成
加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有