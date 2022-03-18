我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1公民在烏克蘭被炸死 家人哀「他正排隊領食物」

華裔花滑女將劉美賢父女 遭中國特工騷擾、索要護照

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

編譯中心／綜合17日電
超過7成的俄國民眾認為接下來繼續進攻的國家應該要是波蘭。圖為華沙的Varso Tower。(歐新社資料照片)
超過7成的俄國民眾認為接下來繼續進攻的國家應該要是波蘭。圖為華沙的Varso Tower。(歐新社資料照片)

烏克蘭機構「Active Group」3月中旬最新民調顯示，高達86.6%俄羅斯人在一定程度上支持政府持續武力進攻其他國家，以便讓這些國家捨棄對烏克蘭納粹的支持，其中75.5%認為接下來繼續進攻的國家應該要是波蘭，更有40.3%支持預防性、有限度使用核武，僅13.4%受訪者持否定立場。

統計結果顯示，在支持出兵的俄羅斯受訪者中，有75.5%的人贊成下一個進行「特別軍事行動」的國家就是波蘭，接著是波羅的海國家愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛（41.0%），再來是前華沙公約組織成員國保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞、前捷克斯洛伐克（39.6%），以及喬治亞（32.4%）和摩爾多瓦（28.8%）等。

在使用核武方面，為了保護俄羅斯聯邦合法利益，40.3%俄國人贊成預防性、有限度使用核武，34.3%在一定程度上支持俄國政府，只有25.5%俄國人強烈反對使用核武。

除了上述議題之外，俄羅斯受訪者認為，烏克蘭納粹罪魁禍首就是北約（54.1%），其次是歐盟（43.8%）；俄羅斯聯邦應該使用包括武力在內等方式在前蘇聯國家（USSR）擴大影響力。

此外，路透報導，英國國防大臣華勒斯17日在華沙宣布，將在波蘭部署英國最新型中程飛彈防禦系統「天刀」（Sky Sabre）。反映在俄羅斯侵略烏克蘭之際，北大西洋公約組織（NATO）強化東側防衛。

華勒斯（Ben Wallace）在記者會上宣布：「我方將在波蘭部署天刀中程防空飛彈系統，搭配約100名人員，以確保我們與波蘭站在一起，保護它的領空不受俄羅斯任何進一步侵略。」他還說，天刀系統有能力擊中以光速移動的網球般大小目標。

另據日本產經新聞報導，日本內閣官房長官松野博一17日在記者會上，談到3月15日到16日航行通過日本津輕海峽的俄羅斯海軍艦艇時說，「有可能是負責載運要投入烏克蘭方面的兵力與戰鬥車輛等」，「日本政府已向俄方表明，特別升高此區緊張的行動，應有所節制。」

日本海上自衛隊從3月15日到16日間，共觀測到四艘俄國海軍戰車登陸艦，從太平洋側海域通過津輕海峽朝日本海方向航行。

英國將在波蘭部署「天刀」陸基防空飛彈系統，加強防禦。(取材自推特)
英國將在波蘭部署「天刀」陸基防空飛彈系統，加強防禦。(取材自推特)

俄羅斯 日本 烏克蘭

上一則

普亭砲打親西方叛徒 籲俄人「自我淨化」

下一則

對付俄軍 歐洲搶購美製無人機、飛彈等武器

延伸閱讀

阿諾史瓦辛格9分鐘對俄國喊話：這是一場不合法戰爭

阿諾史瓦辛格9分鐘對俄國喊話：這是一場不合法戰爭
誰在打壓媒體？美俄駐北京大使館在微博上吵起來了

誰在打壓媒體？美俄駐北京大使館在微博上吵起來了

美眾院以壓倒多數批准終止俄羅斯正常貿易 將交付參院

美眾院以壓倒多數批准終止俄羅斯正常貿易 將交付參院
美五角大廈：戰事久拖不決 普亭恐搬出核威脅

美五角大廈：戰事久拖不決 普亭恐搬出核威脅

熱門新聞

烏克蘭城市馬立波遭受俄軍砲擊後，一片殘破。 (美聯社)

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

2022-03-11 12:25
俄國總統普亭（Vladimir Putin）。（路透）

中風？普亭走路「右半邊僵直」 專家分析：殺手本能

2022-03-10 18:39
英國每日郵報報導，情報界人士指出，俄羅斯總統普亭最近在鏡頭前「蒼白和浮腫」，而且行為越來越古怪，可能是生理因素引起的。圖為普亭10日舉行視訊會議。美聯社

情報界指普亭可能罹癌 使用類固醇導致臉腫、智能退化

2022-03-12 21:06
杜拜一景。 美聯社

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

2022-03-10 07:28
俄羅斯總統普亭。美聯社

普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱

2022-03-12 07:25
基輔東邊近郊布洛瓦利（Brovary）有坦克車隊遭擊潰。（美聯社）

轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官

2022-03-10 15:01

超人氣

更多 >
圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重
沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光

沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光
CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓

CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓
紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成

紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成
加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有