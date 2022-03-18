86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

超過7成的俄國民眾認為接下來繼續進攻的國家應該要是波蘭。圖為華沙的Varso Tower。(歐新社資料照片)

烏克蘭 機構「Active Group」3月中旬最新民調顯示，高達86.6%俄羅斯 人在一定程度上支持政府持續武力進攻其他國家，以便讓這些國家捨棄對烏克蘭納粹的支持，其中75.5%認為接下來繼續進攻的國家應該要是波蘭，更有40.3%支持預防性、有限度使用核武，僅13.4%受訪者持否定立場。

統計結果顯示，在支持出兵的俄羅斯受訪者中，有75.5%的人贊成下一個進行「特別軍事行動」的國家就是波蘭，接著是波羅的海國家愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛（41.0%），再來是前華沙公約組織成員國保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞、前捷克斯洛伐克（39.6%），以及喬治亞（32.4%）和摩爾多瓦（28.8%）等。

在使用核武方面，為了保護俄羅斯聯邦合法利益，40.3%俄國人贊成預防性、有限度使用核武，34.3%在一定程度上支持俄國政府，只有25.5%俄國人強烈反對使用核武。

除了上述議題之外，俄羅斯受訪者認為，烏克蘭納粹罪魁禍首就是北約（54.1%），其次是歐盟（43.8%）；俄羅斯聯邦應該使用包括武力在內等方式在前蘇聯國家（USSR）擴大影響力。

此外，路透報導，英國國防大臣華勒斯17日在華沙宣布，將在波蘭部署英國最新型中程飛彈防禦系統「天刀」（Sky Sabre）。反映在俄羅斯侵略烏克蘭之際，北大西洋公約組織（NATO）強化東側防衛。

華勒斯（Ben Wallace）在記者會上宣布：「我方將在波蘭部署天刀中程防空飛彈系統，搭配約100名人員，以確保我們與波蘭站在一起，保護它的領空不受俄羅斯任何進一步侵略。」他還說，天刀系統有能力擊中以光速移動的網球般大小目標。

另據日本 產經新聞報導，日本內閣官房長官松野博一17日在記者會上，談到3月15日到16日航行通過日本津輕海峽的俄羅斯海軍艦艇時說，「有可能是負責載運要投入烏克蘭方面的兵力與戰鬥車輛等」，「日本政府已向俄方表明，特別升高此區緊張的行動，應有所節制。」

日本海上自衛隊從3月15日到16日間，共觀測到四艘俄國海軍戰車登陸艦，從太平洋側海域通過津輕海峽朝日本海方向航行。