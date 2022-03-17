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車諾比燃料將盡 官員絕望：恐成另一福島

編譯中心╱綜合16日電
車諾比核電廠傳出電力將耗盡，恐發生另一場福島核災。(路透)
車諾比核電廠傳出電力將耗盡，恐發生另一場福島核災。(路透)

俄羅斯入侵烏克蘭，挾持車諾比核電廠數十名員工為「人質」，核電廠所在市鎮首長昨天發出絕望呼籲，表示電力將耗盡，恐發生另一場福島核災。

中央社引述法新社報導，包括保全等大約100人被囚禁在現場。目前還不清楚俄軍占領車諾比的原因，核電廠內毀損的反應爐已經以水泥、鉛塊做成的石棺覆蓋，受到嚴密監控。

核電廠在遭到圍困近3周後，斯拉夫蒂奇市（Slavutych）市長福米契夫（Yuri Fomichev）告訴英國每日郵報，警告將發生「徹底的災難」，說糧食和燃料用罄，包括為核電廠安全系統提供備用控制的緊急發電機的燃料。

福米契夫表示，斯拉夫蒂奇市面臨「人道災難」，員工在槍口下維持核電廠運作的精神壓力恐釀成「新的意外」。

他的擔憂獲得負責車諾比核電廠方圓30公里禁區官員的支持，官員警告，由於核電廠員工日以繼夜工作以維護公共安全，各個「身心俱疲，瀕臨人類能力邊緣」。

約2萬人居住的斯拉夫蒂奇是1986年車諾比核災導致大範圍污染後，當局特別為撤離的電廠員工打造的市鎮。俄羅斯入侵烏克蘭的第一天，電廠就遭到跨越白俄羅斯邊境而來的俄軍占領，他們炸毀一座關鍵聯通橋梁，讓斯拉夫蒂奇留在戰線後方。

福米契夫表示，居民耗盡取暖用的儲備燃料，供電減少迫使家家戶戶必須在自家庭院燃起明火煮食。

俄羅斯部隊破壞高壓電纜，導致斯拉夫蒂奇過去5天停電後，烏克蘭國家核電公司（Energoatom）昨天晚間3度恢復地區電力。

這座退役的核電廠位於基輔以北約96公里處，內含20噸核廢料，必須持續冷卻，以阻止輻射透過汽化外洩。福米契夫指出，若電廠斷電，「所有安全系統都仰賴發電機，而發電機燃料也將用罄」。

他補充表示：「若冷卻系統停止運作，即使只有一下子，也會發生另一場福島核災。」他指的是2011年3月11日東日本大地震後，福島第一核電廠發生的核災事故。

福米契夫懇求建立一條「人道走廊」，供核電廠員工調換並供應所需。

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