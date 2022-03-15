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俄警告制裁會傷及國際太空站 NASA：運作不受影響

中央社／華盛頓14日綜合報導
美國國家航空暨太空總署（NASA）14日表示，俄羅斯侵略烏克蘭掀起的緊張局勢不會影響國際太空站運作。圖為美國太空人范德海2月4日在國際太空站上透過窗戶遠望地球，他預計在3月30日與俄羅斯太空人一起返回地球。(美聯社)
美國國家航空暨太空總署（NASA）14日表示，俄羅斯侵略烏克蘭掀起的緊張局勢不會影響國際太空站運作。圖為美國太空人范德海2月4日在國際太空站上透過窗戶遠望地球，他預計在3月30日與俄羅斯太空人一起返回地球。(美聯社)

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，俄羅斯侵略烏克蘭掀起的緊張局勢不會影響國際太空站運作，美國太空人預計本月底搭乘俄國太空船返回地球的計畫也沒有改變。

美國太空人范德海（Mark Vande Hei）即將結束長達355天的太空任務，預計30日與俄羅斯太空人杜布洛夫（Pyotr Dubrov）和希卡普羅夫（Anton Shkaplerov）一同搭乘俄國聯合號（Soyuz）太空船，返回哈薩克境內的貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）。

有些人擔心，美、俄兩國因烏克蘭問題而起的緊張關係，可能會讓55歲的范德海被困在太空站。

不過，NASA國際太空站（ISS）計畫負責人蒙塔巴諾（Joel Montalbano）今天告訴記者：「我可以肯定地告訴你，范德海會搭乘聯合號回來。我們正在與俄羅斯同僚溝通。這件事沒有任何不確定性，三名組員都要回家了。」

他接著說：「我們對這件事進行過一些討論，但我可以告訴你們，我們準備好了。我們的俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）同僚已經證實，他們準備要把三名組員全部接回家。」

俄羅斯聯邦太空總署署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）上周末再次警告，西方國家對俄羅斯的制裁可能導致國際太空站墜毀。

他說，西方制裁可能破壞俄羅斯太空船在國際太空站的運作，進而影響可調整太空站飛行軌道高度的俄羅斯艙段，導致重達500公噸的太空站「墜落海洋或地面」。

然而，俄羅斯塔斯社（TASS）今天在報導中表示：「俄羅斯聯邦太空總署從未給合作夥伴絲毫懷疑其可靠性的機會」，而范德海將按照計畫返家。

蒙塔巴諾還說，每日例行活動都沒有改變。

「所有這些活動已持續了20年，過去三周沒有任何變動，我們的控制中心成功、完美、無縫地運作。」

儘管國際太空站所需的動力和維生系統由美方提供，但俄方對推進和軌道位置控制至關重要。自1990年代國際太空站計畫開始以來，雙方相互依賴的關係便已融入其中。

美國正在尋求藉由諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）和SpaceX太空船的推進能力，讓國際太空站保持在軌道上的辦法，但這樣的想法尚未實現。

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