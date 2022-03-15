俄國加大箝制網路自由 「翻牆率」反增10倍

網路管制一直是獨裁政權箝制言論自由的重要措施，雖然俄羅斯 在入侵烏克蘭前國內就已有管制，普亭 意欲效法中國建立「網路長城」控管的想法昭然若揭，但仍不如中國那麼全面。這一次烏俄之戰爆發後，普亭封鎖包含英國廣播公司（BBC）、有線電視新聞網（CNN）等西方媒體進行大內宣，但仍然無法有效遏止民眾透過VPN翻牆，顯示俄國 政府對網路管制「心有餘而力不足」。

總部位於瑞士的普洛頓網路科技公司（Proton Technologies）資深工程師德洛茲（Serge Droze）表示，該公司開發的VPN近期在俄國的下載量達到空前高峰，較開戰前高出了十倍有餘，而當局著重封鎖的臉書與推特的訪問量也比戰前高八倍，顯見只要用戶能弄到VPN，就能輕易突破封鎖。

非營利組織「網絡社群」（Internet Society）執行長蘇利文（Andrew Sullivan）說：「網路封鎖不論在經濟上、技術上或文化上，都很難100%做到；特別是俄羅斯的網路建設不像中國一開始就考慮到管制的問題，因此不可能把俄國的網路系統完全與國際網路分割。」

即便是沒有預設訊息加密功能的Telegram，也因為俄羅斯政府長期以來習慣以此為宣傳管道而使得管制困難，用戶仍能自由在Telegram上傳遞消息，雖然有被政府監控的可能，但終究還是能進行訊息交換；德洛茲說：「全世界真正能做到網路管制的，只有中國政府。」

不過，流亡英國的俄國獨立記者索達托夫（Andrei Soldatov）提出網路管制另一個面向的問題，指出除了俄羅斯政府加大控管力度外，部分西方科技公司為抵制莫斯科當局侵略行為選擇自主退出俄國市場，可能無形之中成為莫斯科當局箝制言論自由的幫兇。

索達托夫說：「西方媒體是俄羅斯人能夠談論烏克蘭問題的唯一空間，希望你們不要剝奪俄國民眾知的權利」。針對此可能性，在俄美國網路商Cogent和Lumen都表示不會貿然停止俄國用戶的國際網路連線服務；Cogent執行長沙耶佛（Dave Schaeffer）說：「我們認為讓俄國民眾保持與世界的聯繫至關重要，不希望切斷俄羅斯個人用戶的網路服務。」