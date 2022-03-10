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俄軍抵達基輔東北邊界 市長稱半數市民已撤離

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俄軍抵達基輔東北邊界 市長稱半數市民已撤離

中央社基輔10日綜合外電報導
烏克蘭首都基輔近郊布洛瓦利（Brovary）市區主要道路上，有一輛被摧毀的俄羅斯坦克。美聯
烏克蘭首都基輔近郊布洛瓦利（Brovary）市區主要道路上，有一輛被摧毀的俄羅斯坦克。美聯

俄羅斯軍隊的裝甲車今天逼進烏克蘭首都基輔的東北邊緣，使得俄軍朝向包圍基輔更加接近。不過，基輔市長克里契科今天透露，自從俄國發動侵略以來，半數市民已經撤離。

法新社報導，克里契科（Vitali Klitschko）告訴烏克蘭電視台：「根據我們掌握的資訊，1/2的基輔市民已經離開首都。目前已有接近200萬人離開。」

他還說：「基輔已經轉變成一座堡壘。每條街道、每棟建築、每道關卡都已經修築防禦工事。」

一組法新社團隊今天則在基輔東北郊村莊斯基賓（Skybyn）見到冒煙。這裡距離標示基輔東北邊界的最遠一個檢查站只相隔幾百公尺。

一名烏克蘭士兵表示，他們和俄軍為了爭奪當地通往基輔幹道的控制權，雙方激戰一夜。

這名士兵說：「斯基賓不斷有軍事行動。」他還指出，一個俄軍裝甲車縱隊已遭到局部摧毀。

另一組法新社團隊則目睹斯基賓附近的大季梅爾卡（Velyka Dymerka）遭到俄軍格勒式（Grad）火箭襲擊，這座城鎮距離基輔市界僅5公里。基輔今天陽光普照但氣溫嚴寒，路上幾乎空無一人。

至少有6枚格勒式火箭落在大季梅爾卡空蕩的街上，擊中數棟房屋，事發時屋內似乎無人；此外還破壞了記者的車輛。這裡只有非常少量烏軍駐守，當地居民表示，他們昨夜目睹激戰。

38歲的廣告銷售員波波夫（Vasyl Popov）說：「他們（俄軍）前天還在城外，但昨天開始進來。」「情況很令人害怕，但我們也沒辦法，沒有地方真的可以讓我們逃往或躲藏。我們住在這裡。」

基輔西北郊城市如伊爾平（Irpin）和布查（Bucha）已被砲擊和轟炸一個多星期，引發大規模撤離行動。

俄軍在2月24日侵略烏克蘭之前，已慢慢嘗試包圍基輔，並在侵略當天抵達基輔東北邊緣。但在侵略首周，基輔朝東北方向的道路大致仍可通行，它們大多通往人口較少的村莊。

然而，俄軍上周在基輔東北方距離125公里的城市切爾尼戈夫（Chernihiv）發動致命空襲後，便迅速朝基輔前進。這使得基輔只剩南向道路開放可供撤離和補給。

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