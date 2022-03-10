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俄國軍隊斷電車諾比電廠 恐輻射外洩釀第2次核災

編譯莊蕙嘉／綜合9日電
車諾比核電廠遺址被斷電，烏克蘭國家核能發電公司憂，核廢有輻射外洩風險，恐釀成第二次核災。（美聯社）
車諾比核電廠遺址被斷電，烏克蘭國家核能發電公司憂，核廢有輻射外洩風險，恐釀成第二次核災。（美聯社）

烏克蘭國家核能發電公司9日表示，上月遭俄軍占領的車諾比核電廠遺址被斷電，當地戰事激烈，難以搶通電力，核廢有輻射外洩風險，恐釀成第二次核災。

烏克蘭能源公司9日在臉書發文表示，「廠內電力被完全切斷」，廠內安全系統也被斷線，「因為軍事行動仍在繼續，要恢復電力是不可能的」。國際原子能總署（IAEA）也說，車諾比保護監控系統的遠端資料傳輸已中斷，擔心廠內人員的安危。聲明表示：「本署正調查烏克蘭其他地點的保護監控系統狀況，很快會提供進一步資訊。」

俄軍自開戰之初就占領車諾比核電廠，超過200名技術人員和守衛被困在廠內，至少已連續工作13天，情況「愈來愈糟糕」。IAEA呼籲俄羅斯讓工作人員輪班，因為休息和定期輪班攸關核電廠安全。

車諾比核電廠在1984年4月核災後，爆發全球歷來最嚴重核災，造成數十人死亡，當地5萬3000多名居民被迫永久撤離。目前廠內反應爐陸續廢棄，但仍有大量核廢料，斷電將造成冷卻核廢的設施無法運作。

此外，俄國軍隊日前聲稱掌控烏克蘭境內的歐洲最大核電廠「札波羅熱核電廠」（Zaporizhzhia NPP）。烏克蘭能源部長稍早指控，俄軍在核電廠內折磨、威逼工作人員發表聲明，被挾持當人質長達4天。

衛報報導，烏克蘭能源部長哈魯申科透過社群媒體透露，廠內約有500名俄國士兵，還有50套重型裝備，這一切都讓核電廠員工身心俱疲。

不過俄羅斯衛星通訊社報導，俄國國民警衛隊發言人稍早宣布，廠內員工正常工作，負責看守核設施的烏克蘭士兵已放下武器，允許返家。

烏克蘭 俄國 能源部

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