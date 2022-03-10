英女王士兵傳擅離職守赴烏抗俄 加拿大狙神也入義勇軍

烏克蘭首都基輔東北的烏軍士兵正從一輛舊車的後車廂卸下武器，攝於3日。（Getty Images）

英國 「太陽報」8日披露，有多達4位英國士兵擅離職守，前往烏克蘭 迎戰入侵俄軍。英國國防部 則發出聲明，禁止現役軍人前往烏國。

根據報導，一位駐紮在溫莎軍營的19歲冷溪衛隊士兵寫了告別信給父母，於上周末買下飛到波蘭的單程機票，據信是打算越過國境進入烏克蘭。後來，這名女王衛隊士兵在Snapchat發布一張靴子的影像，友人相信他成功加入了烏克蘭的外籍兵團。

報導指出，恐有4名英國士兵擅離職守到烏克蘭參戰。英軍最高層擔心，若他們被抓到，俄羅斯可能宣稱英國參與了俄烏戰爭，因此正試圖阻攔。英國國防部宣布，全體現役官兵禁止前往烏克蘭，違者面臨紀律和行政處分。

目前，全球已有2勇人加入烏克蘭義勇軍，其中包括加拿大菁英狙擊手「瓦力」（Wali）。現年40歲的瓦力曾效力於加拿大第22皇家軍團，曾在阿富汗、伊拉克作戰，以3.5公里的狙殺距離創下世界紀錄，被稱為世界上最優秀的狙擊手之一。日前從他波蘭入境烏克蘭，只因一句「他們需要狙擊手」。

瓦力退役後成為電腦工程師，但3月初決定拋下穩定生活，赴烏克蘭作戰。瓦力說，有人告訴他，「他們需要一名狙擊手」，認為必須貢獻己力，因此在3月初的某個深夜，和另外3名退役軍人一起從波蘭越過邊境進入烏克蘭，受到當地人熱烈歡迎。他拒絕透露自己越境的具體地點，但對湧入波蘭的難民潮感到震驚。

瓦力提到，從一名平民工程師到上戰場的旅程簡直令人難以相信，「一周前我還在寫程式，現在我在倉庫裡用反坦克導彈殺真人。」他因此錯過兒子的1歲生日，坦言這是參戰「最困難的部分」。