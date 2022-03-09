普亭要出兵 俄高官多不知 克宮憂經濟崩盤 傳定6月停戰

吹哨者爆料，根據俄國政府內部評估，攻打烏克蘭的戰爭最晚必須在6月結束，否則俄國經濟恐崩盤。圖為在基輔西北的布恰被擊毀的俄軍車隊。（路透）

俄羅斯入侵烏克蘭 ，遭到全球多國抵制，前BBC駐俄記者魯斯塔莫娃（Farida Rustamova）最近專訪數名國內官員，顯示政府內部正瀰漫恐慌氣氛；報導並指出，這次進攻行動是總統普亭 及親信的一意孤行，許多官員事前並不知情。

魯斯塔莫娃曾為BBC俄語服務工作，最近已逃離俄國 ，她先前曾與數名俄國官員及國會議員交談，報導近日被譯成英文。報導指出，部分俄國高官對普亭入侵烏克蘭的決定感到不悅，「他們之中有許多人感到氣餒、害怕，並做出災難性預測」；一名被形容為「親近克里姆林宮」消息人士告訴魯斯塔莫娃，「沒有人感到喜悅」，還有部分俄國聯邦下議院議員考慮要辭掉職務。

俄羅斯總統普亭出兵烏克蘭，導致俄國遭到全球多國抵制。（路透）

她寫道，消息人士指稱，出兵烏克蘭很可能只有普亭最核心圈人士事先知情，包括俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）、武裝部隊參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）以及反情報部門首長，連俄國總統辦公廳主任都沒被告知開戰的決定。

俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（左）、國防部長蕭依古（右）上月27日與俄羅斯總統普亭開會，事後官方還發布了照片。（路透）

據報導，很多俄國官員認為出兵烏克蘭是一個錯誤，「但是在履行職責的過程中，他們用一些藉口來合理化情況」。

另據英國「泰晤士報」接獲吹哨者爆料，根據俄國政府內部評估，攻打烏克蘭的戰爭最晚必須在6月結束，否則俄國經濟恐崩盤。

俄羅斯反貪腐網站Gulagu.net負責人、人權運動人士奧塞奇金（Vladimir Osechkin），公開這份據稱由俄國聯邦安全局（FSB）分析師所寫的匿名報告稱，FSB在俄軍發動攻擊前，對於普亭的計畫一無所知，也沒有對制裁制定應變計畫。

報告表示，俄國在這場戰爭中恐已折損1萬士兵。儘管如此，俄國國防部先前僅公布有498人在烏克蘭陣亡。報導指出，吹哨者說，其實克里姆林宮根本不清楚確切死亡數字，「因為他們早就與主要部隊失去聯絡」。

吹哨者稱，FSB官員曾被要求針對俄國遭受西方制裁的影響進行評估，但當時被告知只是假想演習。這份2000字文件指出，克里姆林宮憂心俄國經濟恐崩盤，已將6月定為「臨時終戰期限」。