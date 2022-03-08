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西方想提供烏克蘭戰機 機源和路徑困難重重

中央社巴黎8日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

面對俄羅斯侵略，烏克蘭持續呼籲西方盟國提供戰機支援，但迅速馳援戰機既不尋常，也可能是極度危險舉動。

俄羅斯持續朝烏克蘭重要城市進逼，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）6日表示：「我們都是人，你們有人道義務要保護我們。如果你們不這麼做，如果不至少給我們戰機自衛，那就只有一個結論：你們想讓我們慢慢地被殺死。」

根據國際戰略研究所（IISS）軍力平衡報告（Military Balance）估算，烏克蘭空軍機隊由老舊的蘇聯時期米格-29戰機（MIG-29）和蘇愷-27戰機（Sukhoi-27）組成，可執行空戰或支援地面部隊。較重型的蘇愷-25戰機（Sukhoi-25）則負責剷除地面目標。

這些是烏克蘭飛行員可以立刻駕駛，不須再接受訓練的戰機型號。不論是北大西洋公約組織（NATO）或歐洲盟國都不願直接參與戰事，避免被莫斯科當局視為參戰對象。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，「我們必須制止這場戰爭，但自己不能成為參戰方。」法國目前是歐盟輪值主席國。

也是基於相同原因，北約不願意在烏克蘭上空設立禁飛區，儘管基輔當局多次懇求。

根據IISS，目前僅有少數前華沙公約組織（Warsaw Pact）成員國擁有米格-29戰機。波蘭有28架，其中多架是在大約20年前，象徵性支付1歐元向德國買下。斯洛伐克有14架，保加利亞則有11架。

國務卿布林肯（Antony Blinken）6日訪問摩爾多瓦（Moldova）期間表示，華府正在「積極」研究波蘭可能提供飛機給烏克蘭一事。

美國媒體報導，作為交換，美國將提供美製F-16戰機給波蘭。

不過由於雙方換機無法立刻完成，波蘭空軍可能會發現戰爭打到自家邊境的同時，他們卻無機可飛。

波蘭似乎也不太樂意冒著激怒俄國的風險提供戰機給烏克蘭。波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）6日在推特發文說：「波蘭不會把戰機交給烏克蘭，也不會同意使用波蘭機場。」

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）暗示，任何軍事援助，歐盟國家將會試圖悄悄進行。

他6日表示，「在這種情勢下，每個國家提供裝備給烏克蘭時都審慎行事，我認為是明智作法。」

另一個複雜問題在於，即使有俄製戰機可以提供烏克蘭，如何運送過去必須仔細琢磨。

一名法國戰鬥機飛行員匿名接受法新社訪問表示，北約國家「運送戰機，就必須飛去那個國家，可能會被解讀為主動參與戰鬥」。

儘管戰機理論上可以由陸路運輸，但運送車隊需要龐大後勤計畫，而許多烏克蘭重要橋梁在過去2周戰事中遭到破壞，走陸路顯得更不可行。

西方官員也對於烏克蘭停放米格-29戰機的軍事基地現況，以及能否在戰鬥後執行必要維修感到不確定。

烏克蘭多個空軍基地遭到砲擊，烏克蘭國防部6日表示，烏國中西部大城文尼察（Vinnytsia）機場在俄軍飛彈狂轟下已全毀。

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