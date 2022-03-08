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「不怕任何人」烏克蘭總統PO影片現身基輔辦公室

編譯中心／綜合7日電
烏克蘭總統澤倫斯基7日晚貼出影片，稱自己人在基輔的辦公室。（圖翻攝自臉書）
烏克蘭總統澤倫斯基7日晚貼出影片，稱自己人在基輔的辦公室。（圖翻攝自臉書）

俄國入侵烏克蘭後，針對烏克蘭總統澤倫斯基申請加入歐盟，歐洲理事會主席米歇爾7日表示，歐盟近日將舉行高峰會，將認真考慮是否接納烏克蘭加入歐盟。外交官也說，會員國將展開審核烏克蘭、喬治亞和摩爾多瓦入會申請的漫長程序。

米歇爾透過推特表示，「我們將在未來幾天討論烏克蘭申請加入歐盟一事。」他還說，會與澤倫斯基保持密切聯繫。路透則報導，歐盟領袖預計10日在巴黎舉行非正式的高峰會，除了考慮是否納入烏克蘭，也將商討烏俄戰況。

在俄國發動侵烏攻擊後，烏克蘭、喬治亞和摩爾多瓦上周緊急提出了具有高度象徵性的入會申請。歐盟現有27個會員國，決定是否允許新會員國加入的程序是出名的複雜，時間可能長達數年，如今已針對3國申請入會案跨出第一步。

烏克蘭總統澤倫斯基7日晚間貼出一段他位於基輔辦公室的影片，先前不斷有報導說俄羅斯總統普亭雇傭兵獵殺他；對此，澤倫斯基毫不畏懼，公開表示自己就在位於基輔的辦公室。據悉，澤倫斯基除了在俄軍入侵開始後不久與政府成員在戶外短暫露面外，這是自俄軍入侵開始以來他首次在掩體外露面。 

影片中的澤倫斯基在拉上窗簾前，先是看向窗外，接著開始他的影片聲明，說道「我住在基輔，在我的辦公室裡，我沒有在躲藏，而且我不怕任何人」。

戰事爆發後，歐倫娜不斷透過社群媒體發揮影響力鼓舞國民。（取自歐倫娜臉書）
戰事爆發後，歐倫娜不斷透過社群媒體發揮影響力鼓舞國民。（取自歐倫娜臉書）

他的妻子歐倫娜6日則懇求國際媒體，報導俄國軍隊殘忍殺害兒童的「可怕真相」。

她在Instagram發布5名在俄軍攻擊中慘遭殺害的兒童照片，表示：「我向全世界所有公正的媒體發出請求！請告訴大家這個可怕的事實：俄羅斯侵略者正在殺害烏克蘭兒童。」官方估計，截至目前至少38名兒童在衝突中喪生。

遭俄軍毒手，來不及長大的烏克蘭兒童。（取自歐倫娜臉書）
遭俄軍毒手，來不及長大的烏克蘭兒童。（取自歐倫娜臉書）

歐倫娜表示：「在俄羅斯，當人們說他們的軍隊沒有傷害平民時，讓他們看看這些照片！ 讓他們看看這些孩子的面孔，他們連長大的機會都沒有。還要死多少孩子，才能說服俄軍停止射擊，允許人道走廊開通？」

烏克蘭 澤倫斯基 歐盟

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