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歐盟領導人將宣示：逐步降低對俄羅斯天然氣、石油依賴

記者張文馨／華盛頓報導

俄烏戰爭推升國際原油價格，各國油價均創新高，英國首相強生7日呼籲全球各國應就減輕依賴俄羅斯能源一事方向一致，按部就班。

強生（Boris Johnson）在與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）和荷蘭總理呂特（Mark Rutte）的聯合記者會上表示，各國協調一致的行動非常快速，3、4周前不考慮的選項現在都列入討論，禁止進口俄國石油非常重要，各國對俄羅斯的能源依賴不一，方向一致很重要，雖不必一蹴而就，但要按部就班。

強生說，英國會就此減輕依賴制定新能源供應戰略，英國考慮增產油氣以供應國內所需。

路透取得歐盟本周在凡爾賽開會所擬的聲明草案，歐盟領導人將宣示，願逐步降低對俄羅斯天然氣、石油和煤炭的依賴，路透稱這是一個重要的政策轉折點。

路透報導，從歐盟進口外國能源的數量上看，45%天然氣、約3分之1的石油和近半數的燃煤均來自俄羅斯；聲明草案中提到，俄羅斯的侵略戰爭構成歐洲歷史的結構性轉變，歐盟將透過液化天然氣和沼氣等，使其能源供應多樣化，加快再生能源開發並強化歐洲電網。

國務卿布林肯（Antony Blinken）6日表示，正與歐洲盟國積極討論禁運俄國石油；白宮發言人莎奇（Jen Psaki）7日表示，拜登尚未決定。

根據歐盟執委會的數據，歐洲上周的油價平均為每加侖7.21美元。

歐盟 俄羅斯 石油

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