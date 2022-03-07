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10天150萬難民...烏克蘭11歲男童獨自逃亡 堅強微笑

編譯中心／綜合6日電
年僅11歲的烏克蘭男童，孤身一人從烏克蘭逃到斯洛伐克，堅強微笑讓不少網友相當不捨。（圖翻攝自斯洛伐克內政部臉書）
年僅11歲的烏克蘭男童，孤身一人從烏克蘭逃到斯洛伐克，堅強微笑讓不少網友相當不捨。（圖翻攝自斯洛伐克內政部臉書）

俄烏衝突進入第10天，根據聯合國統計，至少有150萬人逃離烏克蘭；其中，一名11歲男童僅帶護照、背包，獨自跨過半個烏克蘭逃亡到鄰國斯洛伐克。男童在入境後，工作人員也隨即提供協助。

斯洛伐克警方表示，一名來自烏克蘭中東部札波羅熱（Zaporizhzhia）的11歲男孩，僅帶著一個塑料袋、護照和寫在手上的電話號碼，獨自乘車穿越斯洛伐克邊境。男孩的母親把他送上前往斯洛伐克的火車，因為她必須留下來照顧殘疾的母親；男童父親則因國家限制60歲以下男性公民出境，留下來駐守家園。

年僅11歲的烏克蘭男童，孤身一人從烏克蘭逃到斯洛伐克。（圖翻攝自斯洛伐克內政部臉...
年僅11歲的烏克蘭男童，孤身一人從烏克蘭逃到斯洛伐克。（圖翻攝自斯洛伐克內政部臉書）

斯洛伐克內政部在臉書上說，這個男孩以他的微笑、勇氣和決心贏得了所有人的心，「是今晚最大的英雄」。志願者們馬上為男孩提供協助，給他食物和飲料。男孩的母親6日得知消息後表示：「非常感謝我孩子的生命得到了拯救。在你們這個不大的國家裡，卻有很多心胸仁厚寬廣的人。」

斯洛伐克外交部表示，已順利聯絡上男童在當地的親戚，目前雙方已會合，前往首都布拉提斯拉瓦。

俄羅斯軍隊4日起攻占了歐洲最大的札波羅熱核電站，據烏克蘭人說，那裡的砲擊造成了火災；但莫斯科否認砲擊是火災的起因。

此外，當地一家孤兒院不得不離開，從幼兒到青少年有215名兒童，在夜幕低垂的下雪天中，在利維夫火車站月台耐心等待，登上巴士車隊前往鄰國波蘭的新家。

烏克蘭 邊境 內政部

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