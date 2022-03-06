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逾6萬烏克蘭男兒返國抗俄 俄國人忙著逃到芬蘭

編譯中心／綜合5日電
烏克蘭北部切爾尼希夫一名男子拿著家當，經過被轟炸後的大樓。（Getty Images）
烏克蘭北部切爾尼希夫一名男子拿著家當，經過被轟炸後的大樓。（Getty Images）

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）今天表示，迄今已有6萬6224名男性公民回國，加入對抗俄羅斯侵略的戰爭。同一時間，有不少俄國人擔憂西方制裁帶來的影響，紛紛避走歐洲。

路透報導，列茲尼科夫在網路發文指出，此刻有許多烏克蘭男性公民，成群返鄉捍衛他們的祖國。他還激昂表示：「烏克蘭人，我們是無敵的！」據悉，回國參戰的包括兩位拳王──35歲現役重量級拳王烏希克，以及34歲、曾在三個不同量級奪下世界冠軍的洛馬琴科。

此前，列茲尼科夫也曾直接對在烏克蘭作戰的俄國軍人喊話，指稱如果他們自動棄械，將獲得完全赦免和金錢補償。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫5日表示，迄今已有6萬6224名男性公民回國，加入對抗俄...
烏克蘭國防部長列茲尼科夫5日表示，迄今已有6萬6224名男性公民回國，加入對抗俄羅斯侵略的戰爭。圖為烏克蘭軍人。（美聯社）

另一方面，俄國當局近日傳出打算實施戒嚴和封鎖邊境，以消除國內反對入侵烏克蘭的示威活動。消息讓本就擔心遭西方制裁影響的俄國人，爭相「快板號」（Allegro）高鐵逃往芬蘭。

連結聖彼得堡和赫爾辛基的快板號列車（Allegro），是目前俄國和歐盟國家間唯一...
連結聖彼得堡和赫爾辛基的快板號列車（Allegro），是目前俄國和歐盟國家間唯一仍營運的鐵路服務。（美聯社）

芬蘭國鐵（VR）資深副總裁西莫拉（Topi Simola）說，乘客人數從2月26日開始飆升，也就是俄國揮軍入侵烏克蘭的2天後。西莫拉表示，未來幾天從聖彼得堡開往赫爾辛基的列車都已經客滿，「從攜帶行李可以發現，他們是要搬到其他地方去住，基本上是要恆久離開。」

俄國方面規定，乘客必須是俄國或芬蘭國籍，搭乘需要簽證，還必須持有歐盟國家認可的新冠疫苗接種證書，而非俄國人大多數施打的 「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗。因此，絕大多數俄籍乘客都是在歐洲生活或工作的俄國人。

VR和國營俄羅斯鐵路公司共同營運這條路線，正研究僅接受持有歐盟護照乘客，並增加載客量。西莫亞表示，「我們知道還有成千上萬歐盟公民仍滯留俄羅斯，設想許多人應該會想要回家。」

俄國 烏克蘭 歐盟

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