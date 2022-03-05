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聯國人權會通過：查俄違反人權 烏外長控俄軍性侵婦女

編譯中心／綜合4日電
烏克蘭外交部長庫列巴指控，俄軍在他們已經占領的城市裡強暴婦女。圖非新聞當事人。（歐新社）
烏克蘭外交部長庫列巴指控，俄軍在他們已經占領的城市裡強暴婦女。圖非新聞當事人。（歐新社）

聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）4日做出歷史性表決，支持對俄羅斯烏克蘭戰爭犯下的違反人權行為展開調查。這使得俄國國際處境顯得從未如此孤立。

中央社引述法新社報導，聯合國人權理事會47個理事會成員當中多達2/3投下同意票，贊成對俄羅斯的作為進行盡可能最高層級調查，以追究犯行者的責任。這次表決只有俄羅斯和厄利垂亞（Eritrea）投下反對票，有13國棄權，包括莫斯科傳統支持者中國、委內瑞拉和古巴。

烏克蘭駐聯合國日內瓦總部大使菲利潘科（Yevheniia Filipenko）在壓倒性表決結果出爐後說：「外界不斷對（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）釋出明確訊息：你在國際上被孤立了，全世界都反對你。」

紐約聯合國大會2日才通過強力責難俄羅斯決議，以141票贊成、5票反對的懸殊差距，同意譴責莫斯科入侵烏克蘭並要求立即撤軍。這次表決結果又讓俄羅斯再受重擊。

決議文當中還要求，「俄羅斯聯邦的部隊與俄羅斯支持的武裝團體，迅速從烏克蘭全部領土可核實撤離」。

這次表決結果的最大重點，是開啟成立獨立國際調查委員會的可能性，這是聯合國人權理事會能下令採取的最高層級調查，以查清「俄羅斯聯邦侵略烏克蘭之下…所有涉嫌侵犯人權和虐待行為」。

這項決議要求指派三名調查員，來「確立事實、事發情況及任何這類侵犯和虐待的根本原因」，並收集證據以「確保該負責任的人受到究責」。位於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）已對莫斯科可能在烏克蘭犯下戰爭罪展開調查。

基輔西北方60公里的小鎮博羅江卡一幢公寓2日被炸毀，估仍有約100人受困，且因攻...
基輔西北方60公里的小鎮博羅江卡一幢公寓2日被炸毀，估仍有約100人受困，且因攻勢持續，救難人員難以搶救。（路透）

英國每日郵報報導，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）聲稱，俄軍在他們已經占領的城市裡強暴婦女。庫列巴在英國智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）的線上活動發言時說，「很不幸地，我方接獲數個俄軍在各城市，性侵烏克蘭女性的報告。」他沒有提供政治佐證他的說法，但烏克蘭媒體報導稱，烏克蘭南部大城刻松市發生11起強暴案。刻松市是俄軍進攻烏克蘭以來攻下的第一座主要城市。

此外，北約組織（NATO）4日指出，已有證據顯示俄軍使用「集束炸彈」（cluster bombs）等其他違反國際公約的武器，無差別轟炸烏克蘭城市。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，「關報告顯示俄軍也使用了其他違反國際法的武器。」

烏克蘭民眾4日在利沃夫火車站等待前往波蘭。（路透）
烏克蘭民眾4日在利沃夫火車站等待前往波蘭。（路透）

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