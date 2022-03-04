CNN：外國人奮勇前往烏克蘭 拿起武器對抗俄羅斯

在俄羅斯入侵烏克蘭之際，外國人及旅外人士奮勇響應烏克蘭總統澤倫斯基的號召，紛紛抵烏克蘭加入「國際軍團」，拿起武器對抗俄羅斯。圖為國際軍團在基輔基地訓練加入成員。美聯社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在俄羅斯 入侵烏克蘭 之際，外國人及旅外人士奮勇響應烏克蘭總統澤倫斯基 的號召，紛紛抵烏克蘭加入「國際軍團」，拿起武器對抗俄羅斯。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）先前呼籲「世界公民」一起對抗「俄羅斯戰犯」，如今已有多群年輕男性響應他的號召，背著沉重帆布背包和軍用裝備，從波蘭進入烏克蘭相助。

紐約居民迪狄克（Vasyk Didyk）也參與其中。現年26歲的他是木匠，原籍烏克蘭，頭戴針織反折毛帽。

迪狄克在烏克蘭西部村莊舍吉尼（Shehyni）告訴CNN：「這裡也是我們的祖國。我們不能舒服地住在美國，眼看著正在這裡發生的一切。」

他在朋友哈爾邁（Igor Harmaii）陪伴下，帶著帆布背包，拉著帶輪行李箱，耗費24小時從紐約抵達波蘭，之後越境進入母國烏克蘭。

迪狄克未曾接受過軍事訓練，他的父母也沒有住在烏克蘭，但他仍執意前來，當他的父母聽到兒子正要加入戰鬥時，他們在電話中哭泣。

與此同時，英國建築工人戴爾（Jake Dale）則希望於5日下午前越界進入烏克蘭，他住在英格蘭城市密爾頓凱因斯（Milton Keynes），當地位於舍吉尼以西逾1200英里（約1930公里）。

戴爾指出，澤倫斯基呼籲外國人士加入烏克蘭「國際軍團」（International Legion）的呼聲，促使他訂下4日飛往波蘭的航班。

他表示：「我一聽到他（澤倫斯基）的呼籲，馬上覺得他需要幫助。我認為這是值得冒生命危險的志業，我的女友也有同感。她顯然像其他人一樣感到懊惱，但她支持這項行動，因為她理解，我想要幫忙。」

當俄羅斯在烏克蘭邊界集結軍隊時，住在法國東部的烏克蘭公民瓦勒利（Valery）則覺得有必要回國，探視年邁父母。

瓦勒利表示，他的腦海隨即想到一件事：「對於自己的國家，我能做出多大貢獻？我首先想到的是從軍，看看自己有多大能耐。」

華盛頓郵報報導，澤倫斯基3日在通訊軟體Telegram頻道上，張貼情緒激昂影片，提及已有1萬6000名外國人士自願加入「國際軍團」．協助烏克蘭對抗俄國入侵。