烏克蘭核電廠遇襲 澤倫斯基呼籲俄國人上街抗議

烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelensky）今天呼籲俄羅斯 人民站出來，抗議俄軍攻擊並奪下烏克蘭境內的歐洲最大核電廠，他並要求國際社會對莫斯科採取更加嚴厲的制裁懲罰。

烏克蘭當局今天表示，札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的一棟建築今天在激烈對戰中起火燃燒，引發核災疑慮。稍晚火勢已撲滅。

國際原子能總署（IAEA）稍後表示，有兩名負責廠區安全的人員受傷，但幸好6個核子反應爐全未受到影響，現場也未測到幅射外洩的情況。

澤倫斯基透過電視談話表示：「俄羅斯人民，我要向你們喊話：為何會發生這種事？畢竟我們在1986年曾攜手努力克服車諾比（Chernobyl，核電廠）災難。」他試圖喚起人類史上最嚴重核災的記憶。

澤倫斯基還說：「你們必須…走上街頭，表達你們想要活著，想要在沒有輻射汙染的地球上生活。輻射不分俄羅斯在哪，輻射不會知道你的國家邊界在哪。」

他表示，現在不是保持沉默的時候。「受害者們，你們一定記得（車諾比核電廠）爆炸後四散的灼熱石墨，一定記得毀壞電廠發出的熱光，以及被疏散。」「你們怎能忘了這些？如果沒忘，你們不應該沉默。」

澤倫斯基並表示：「對於核子恐怖主義國家，有必要立即加強制裁。」

位於烏克蘭首都基輔北方的車諾比核電廠，1986年4月發生災變，產生的輻射汙染擴散到歐洲大部分地區。俄羅斯上週入侵烏克蘭後，已占領這座廢棄的核電廠。

俄羅斯國防部則將札波羅熱核電廠廠區受到攻擊，歸咎於烏克蘭有人蓄意破壞，還稱這是惡劣的挑釁行為。

澤倫斯基今天並指出，截至目前已有9200名俄羅斯軍人喪生。