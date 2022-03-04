影／不容主張暴力「挺俄」觀眾被辯論節目請出場

吉里斯-雷卡基斯宣稱，普亭對烏克蘭所做的事情，獲得很多俄裔民眾支持。（影片截圖）

澳洲 廣播公司（ABC）3日直播政論節目時，有一位現場挺俄觀眾被請離席。主持人指節目內容涉及戰火及天災造成人們受害的議題，但他不願意在節目中與這名「支持暴力」的觀眾對話。

ABC昨天報導指出，這名被請離開直播政論節目Q+A現場的觀眾，名為吉里斯-雷卡基斯（Sasha Gillies-Lekakis）。

據ABC網站播放昨晚Q+A的內容顯示，吉里斯-雷卡基斯自稱是來自俄裔社群。他在發言時指出，澳洲媒體把烏克蘭 呈現為「好人」，並且把俄羅斯 呈現為「壞人」，對此感到憤怒。

吉里斯-雷卡基斯宣稱，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）目前對烏克蘭所做的事情，是獲得澳洲和世界各地很多俄裔民眾支持，他自己也是支持者之一。

Stan Grant kicks an Australian-Russian man out of #QandA for questioning the media's pro-Ukraine/anti-Russia coverage. pic.twitter.com/tKylsWVeCK — Caldron Pool (@CaldronPool) March 3, 2022

吉里斯-雷卡基斯聲稱，自從2014年以來，烏克蘭政府和被指是新納粹組織「亞速營」（Azov Battalion）聯手，占領烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）俄裔人口聚居的地區，並且「估計殺害了1萬3000人」。他並質疑為何澳洲媒體對此並不關注。

對於吉里斯-雷卡基斯的言論，Q+A節目主持人葛蘭特（Stan Grant）立即回應。葛蘭特提醒，聯合國有關2014年以來頓巴斯地區的數據，是指當地共有1萬3000人被殺害，並非如吉里斯-雷卡基斯所說的只有烏克蘭人殺害俄裔人口。

吉里斯-雷卡基斯的言論激起其他現場觀眾反彈；在觀眾席上，有人斥責吉里斯-雷卡基斯所說的謊言和政治宣傳。

接著其他節目來賓繼續發言，並討論近日澳洲東部水災造成的危機。大約在吉里斯-雷卡基斯結束發言的20分鐘之後，主持人葛蘭特再次提起吉里斯-雷卡基斯的言論。

葛蘭特說：「有一件事困擾我；我必須坦承，自從沙夏（吉里斯-雷卡基斯）剛才提到俄羅斯的問題之後，一直在我心裡迴盪。」

葛蘭特提醒吉里斯-雷卡基斯，節目關注焦點是戰火和天災造成大批家庭受害和人民傷亡的問題；而吉里斯-雷卡基斯在聽到人們正在喪失生命時，卻竟然表示「支持正在發生的事情」。

葛蘭特接著說：「容我說，你在這裡讓我感到不安，可以請你離開嗎？」

在葛蘭特下達逐客令後，吉里斯-雷卡基斯一度試圖抗議；但葛蘭特繼續說：「你可以提問，但我們不能鼓吹暴力。我本應立刻請你離開的，對不起，我必須請你離開。」

在節目結束前，葛蘭特向觀眾和節目來賓致歉。他坦承：「有人在辯論過程中被請離開，畢竟不是一件好事。」但在節目開始前，製作單位並不知道吉里斯-雷卡基斯要發表有關言論。

葛蘭特又強調，節目接受坦承和激烈的對話，亦鼓勵不同觀點，不過不接受人們鼓勵支持暴力和殺戮。