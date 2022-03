影／不容主張暴力「挺俄」觀眾被辯論節目請出場

澳洲 廣播公司(ABC)3日直播政論節目時,有一位現場挺俄觀眾被請離席。主持人指節目內容涉及戰火及天災造成人們受害的議題,但他不願意在節目中與這名「支持暴力」的觀眾對話。

ABC昨天報導指出,這名被請離開直播政論節目Q+A現場的觀眾,名為吉里斯-雷卡基斯(Sasha Gillies-Lekakis)。

據ABC網站播放昨晚Q+A的內容顯示,吉里斯-雷卡基斯自稱是來自俄裔社群。他在發言時指出,澳洲媒體把烏克蘭 呈現為「好人」,並且把俄羅斯 呈現為「壞人」,對此感到憤怒。

吉里斯-雷卡基斯宣稱,俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)目前對烏克蘭所做的事情,是獲得澳洲和世界各地很多俄裔民眾支持,他自己也是支持者之一。

Stan Grant kicks an Australian-Russian man out of #QandA for questioning the media's pro-Ukraine/anti-Russia coverage. pic.twitter.com/tKylsWVeCK