網傳俄士兵迷路 烏人熱茶餡餅款待 「他只是個孩子啊」

網路近日傳出一段影片，指一名迷路的俄國士兵接受烏克蘭民眾提供的餡餅、熱茶，還借手機讓他打電話給家人報平安。(取材自推特)

俄烏局勢升溫，近日Twitter流傳一段未經證實影片，一名俄羅斯年輕士兵疑似因迷路而投降，被烏克蘭 人團團包圍，但村民們不但沒有攻擊他，反而遞上熱茶與餡餅，還借他手機 打視訊電話回家，士兵隔著鏡頭與母親相見時，不禁留下眼淚。一旁村民看了心疼地說，「他只是個孩子啊！」

綜合紐約郵報、每日郵報報導，視頻顯示，一名俄羅斯士兵棄械投降後，被一群烏克蘭人與一輛民用轎車包圍，烏克蘭村民遞上一杯還冒著蒸氣的熱茶與幾塊餡餅，有人拍著他的背說些安慰的話，也有人大方出借手機，打視訊電話給這名士兵的母親。

畫面可見，俄國 士兵在和媽媽視訊時，雖然沒有說太多話，但他給了媽媽一個飛吻，最後忍不住落淚。拿著手機的女子還對電話那頭保證，他人活得好好的，稍後還會再打電話過去。

當地民眾說，這名士兵看上去很年輕，「從外表看來，感覺還只是個孩子。」現場一名烏克蘭男子說，戰爭不是這些年輕人的錯，他們根本不知道為什麼要來這裡，他們用的是舊地圖，才會迷路。

不少網友在推特轉發這則影片，有人寫道，「俄羅斯士兵們，投降吧，烏克蘭人會餵飽你們的」；然而也有人認為這是烏克蘭軍方故意放出的影片，對俄軍進行心理戰。

另據美國CNN報導，對不常看電視，常瀏覽網路和社交媒體的俄國年輕人而言，他們不太理解為何發生戰爭，對未來感到憂慮，甚至與家中抱持相反意見的長輩發生爭執。

住在俄國首都的25歲年輕人亞琳娜（Arina）表示：「我們很難預測未來發生的事，情況很糟糕。我的一些朋友中很多人對未來感到焦慮害怕，我們不知道戰爭會怎麼影響我們。」不過，亞琳娜的母親認為，發動戰爭是應對西方威脅「必要措施」。

亞琳娜說，她和朋友關注社交媒體時，發現俄國國內有種矛盾情緒，「一方認為，我們該感到羞恥；另一方則說，我們不必感到羞恥，不需要將不是自己做的決定強加在自己身上。但雙方都認同，他們希望國際社會知道，俄國人民不是他們的總統，他們沒有選擇發動戰爭」。