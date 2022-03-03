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來不及駛離 法國宣布扣押俄羅斯權貴遊艇

中央社巴黎3日綜合外電報導
俄國總統普亭盟友、俄羅斯石油公司執行長謝琴的一艘超級遊艇，在試圖駛出地中海港口時，遭到法國海關扣押。（美聯社）
俄國總統普亭盟友、俄羅斯石油公司執行長謝琴的一艘超級遊艇，在試圖駛出地中海港口時，遭到法國海關扣押。（美聯社）

法國財政部長勒麥爾今天宣布，俄羅斯石油公司（Rosneft）執行長謝琴（Igor Sechin）擁有的一艘超級遊艇在試圖駛出地中海港口時，遭到法國海關扣押，因其違反歐盟制裁規定。

西方因俄羅斯入侵烏克蘭，對其施加大規模制裁，俄國寡頭統治集團的成員也在黑名單之列。「富比世」（Forbes）網站昨天報導，俄國億萬富豪尤斯馬諾夫（Alisher Usmanov）一艘價值近6億美元的豪華遊艇也遭到德國扣押。

法國財政部發表聲明說，88公尺長的Amore Vero號超級遊艇於1月3日抵達地中海港口拉休達（La Ciotat），原定在當地進行維修至4月1日。

不過昨天海關人員發現這艘遊艇「在修繕尚未完成的情況下，正採取緊急啟航措施」，因此決定扣押它。

財政部指出，這艘遊艇屬一家公司所有，其主要股東是俄羅斯總統普亭的密切盟友謝琴。

總部位於摩納哥（Monaco）、據信與這艘遊艇有關聯的帝國遊艇公司（Imperial Yachts）告訴路透，這艘遊艇屬於一家名為Kazimo的公司，該公司於2018年委託帝國遊艇管理這艘船隻。

法國當局今天還在西部不列塔尼（Brittany）羅里昂（Lorient）另外扣押一艘俄羅斯貨輪。

俄羅斯 財政部 俄國

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