澤倫斯基批俄軍為新病毒入侵 向基輔推進幾停滯

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏軍防線正全力抵禦俄軍自半夜以來毫不停歇的砲擊；他也痛批，俄軍有如COVID-19後出現並攻擊烏國的「新病毒」。路透

烏克蘭 總統澤倫斯基 今天表示，烏軍防線正全力抵禦俄軍自半夜以來毫不停歇的砲擊；他也痛批，俄軍有如COVID-19後出現並攻擊烏國的「新病毒」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在最新的影片聲明中宣示：「除了自由，我們沒有什麼可失去。」他還說，烏國每天都收到國際盟友的武器援助。

他指出，距烏國通報首起COVID-19病例已過了2年，「自1周前開始，另一種新病毒（指俄軍）又在攻擊我國。」

他要求俄方好好研究「賠償」這個詞，因為基輔將要求莫斯科賠償他們在入侵行動中摧毀的一切。

澤倫斯基稱，烏國正支付養老金給國民，並針對因戰爭而無法工作的人發放救濟金。他還說，1萬6000名外國人自願為烏克蘭而戰。

他強調，俄軍改變戰術並砲擊城市中的平民，證明烏克蘭成功抵禦了莫斯科透過陸路攻擊速戰速決的原初計畫。

澤倫斯基表示，烏克蘭人經歷過2次世界大戰、大饑荒、大屠殺、蘇聯時期恐怖統治、車諾比（Chernobyl）核爆，以及俄國併吞克里米亞（Crimea）並支持東部叛軍等，「我們的領土不是最大的…我們沒有核武，也沒有向國際市場供應石油和天然氣，但我們擁有人民、土地，我們正為此而戰！」

此外，英國國防部 在一份更新情報中表示：「受到烏軍頑強抵抗、機械故障與交通擁塞影響，向基輔推進的俄軍主要縱隊仍在市中心逾30公里外。」

據上述情報：「過去3天裡，該縱隊幾乎沒有可見進展。儘管俄軍猛烈轟炸，仍無法拿下哈爾科夫（Kharkiv）、切爾尼戈夫（Chernihiv）、馬立波（Mariupol）。部分俄軍已進入刻松（Kherson），但目前烏國軍事狀況仍不明朗。」

情報還指出：「俄國國防部被迫承認在普亭的這場戰爭中，已有498名俄軍陣亡、1597人受傷。實際死傷人數幾乎可以肯定遠高於此，並會繼續攀升。」