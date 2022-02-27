白俄總統警告 不出3天烏克蘭戰爭「將變成絞肉機」

白俄羅斯總統盧卡申科27日警告，烏克蘭的戰爭「將變成絞肉機」。圖為盧卡申科27日前往公投投票所投票。Getty Images

白俄羅斯 總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）周日（27日）警告，烏克蘭 的戰爭「將變成絞肉機」。

盧卡申科在針對憲法改革的公投投票所大聲說：「烏克蘭的衝突只是開端。 相信我，我知道我在說什麼。 如果繼續這樣下去，最壞的情況就會發生。」

他說：「他（烏克蘭總統澤倫斯基）不會藏在美國人或其他人的任何掩體中。 這就是為什麼戰爭應該在今天結束。 我甚至不會把它稱為戰爭。 這是一場衝突。戰事將持續1-2天，不出3天，就會變成絞肉機。」

白俄羅斯可能加入這場戰事，使衝突擴大，這顯示俄國總統普亭對烏克蘭首都基輔和第二大城哈爾科夫久攻不下越來越憤怒和沮喪。衝突一旦擴大，可能把北約成員國也捲進去，引發歐洲大戰。

英國每日郵報報導，烏克蘭軍方消息人士說，有人看到白俄羅斯特種部隊正登上飛機，準備對基輔進行空中攻擊，這可能會擴大戰爭。

報導說，烏克蘭情報單位從白俄羅斯內部獲知，「特種作戰部隊」登上飛機。

稍早，烏克蘭國家安全局發布正式報告，指一枚攻擊位於基輔以西約93英里的日托米爾機場 （Zhytomyr Airport）的火箭，是從白俄羅斯境內發射的。

日托米爾機場爆炸的影片已經流傳，附近遭到震波衝擊。

烏克蘭內政部長顧問也表示，白俄羅斯向烏克蘭發射多枚伊斯坎德飛彈。伊斯坎德飛彈（Iskander）射程500公里，可以搭載傳統或核子彈頭。