車諾比核電廠失守 烏：俄恐以核災逼降

烏克蘭24日表示，俄羅斯部隊已拿下車諾比核電廠。（美聯社資料照片）

就在歐美再次揚言要俄羅斯 總統普亭付出「慘痛代價」時，俄軍大舉進攻烏克蘭 首都基輔，控制了儲存大量核廢料的車諾比（Chernobyl）廢棄核電廠，電廠人員成為人質。另有消息人士指出，俄國 的砲擊擊中核廢料儲存設施。

烏克蘭官方示警，俄方可能會以核災要脅西方或基輔屈服；一旦核廢料儲存設施遭破壞，輻射塵將影響大片歐盟區。烏國監測數據顯示，目前車諾比電廠周遭輻射濃度偏高，部分數值已達危險程度。

而歐洲最大規模核電廠就位於烏克蘭東部的札波羅熱亞市（Запорiжжя），當地目前也戰況激烈。

烏克蘭核能機構今天表示，已記錄到廢棄的車諾比核電廠廠址輻射值上升。核能機構的專家並未透露確切的輻射值，只表示，這種變化是因放射性塵埃隨著這個地區的重型軍事裝備移動而揚起進入空氣中所致。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，「這是歐洲面臨的最嚴重威脅之一。」

車諾比核電廠在1986年4月發生爆炸事故，輻射塵飄散至歐洲各地。爆炸反應爐數年前已用石棺覆蓋，以防輻射持續外洩。

美聯社報導，一名烏克蘭官員匿名表示，俄國砲擊擊中核廢料儲存設施，已有輻射值上升的通報。

一名俄國維安消息人士表示，若干俄軍今晨攻進烏克蘭前，就已集結在車諾比隔離區。該消息人士並稱，俄國想藉控制車諾比核能反應爐，來向北大西洋公約組織示意勿以武力干預。

另據烏克蘭總統府顧問說法，基輔州的霍斯托梅爾（Hostomel'）機場也被俄軍拿下。

外交界消息人士今天告訴路透，烏克蘭港口城市馬立波（Mariupol）郊區發生激戰，傳出數百次爆炸聲響。

俄羅斯方面則稱，俄軍已達成攻擊烏克蘭的首日目標，一共摧毀烏克蘭83處陸上標的。