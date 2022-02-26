俄侵烏 聯合國：1天10萬人變難民 未來恐增至500萬

在俄烏開戰首日，就有上萬人透過各種管道逃到羅馬尼亞避難。圖為24日抵達羅馬尼亞蘇齊化市的烏克蘭民眾。（路透）

聯合國 難民署（UNHCR）表示，俄國入侵烏克蘭 一天之間，已經有逾10萬人逃離家園。波蘭與羅馬尼亞特別撤銷防疫隔離要求，以收容大量闖境難民。

綜合外電報導，聯合國難民署高級專員葛蘭第（Filippo Grandi）對烏克蘭局勢迅速轉壞表示非常關切，敦促鄰國為尋求庇護人士開放邊境。難民署表示，開戰一天已有逾10萬人離開家園，警告戰事隨時可使外流難民多達500萬，當中估計100萬至300萬人會進波蘭。

葛蘭第在推特發文表示：「多數烏克蘭難民逃往波蘭和摩爾多瓦（Moldova）。」他警告說：「還有更多人正向邊界移動。」

路透報導，羅馬尼亞內政部長博德（Lucian Bode）表示，24日共有1萬624名烏克蘭難民湧入，其中有3660人打算取道前往匈牙利與保加利亞，另外約有7000人滯留在羅馬尼亞境內。

博德指出，這些難民最多可以合法停留90日，另外目前有11人申請政治庇護。

很多人必須在嚴寒天氣下等候數小時通關，進入波蘭甚至可能要等6至12個小時。多國關口和多瑙河的渡輪碼頭前均見車龍。

波蘭24日接收了2.9萬名烏克蘭入境入士，其中鄰近烏克蘭利沃夫的邊鎮梅迪卡（Medyka），街道塞滿車輛，一些人與接應的親友相擁；南部喀爾巴阡山省則準備了臨時收容設施。羅馬尼亞亦收留了逾1萬人；近3000人則到達斯洛伐克。

匈牙利則為非烏克蘭籍人士開放「人道走廊」，讓他們免簽證入境前往就近機場 。烏克蘭是很多南亞和中東難民前往歐洲的中轉站。

路透報導，烏克蘭首都基輔的西向高速公路5條車道都已堵塞，民眾非常擔心自己可能在受困於車陣時遭到轟炸，因為俄軍突擊隊與烏克蘭軍隊正爭奪一座距離首都不到16公里的機場控制權。