歐美制裁軟弱 俄蠶食烏東 卻難鯨吞整個烏克蘭

烏克蘭東部城鎮 遭到轟炸後，一名婦女臉部受傷，露出驚恐表情。( Getty Images)

2月24日清晨，俄羅斯總統普亭 發表全國講話，宣布在烏克蘭 東部頓巴斯地區發起「特別軍事行動」，但稱占領烏克蘭不在俄羅斯的計畫之內，選擇進軍的時間點在午夜，目的當然也在趁華府之不備。

普亭的每一步，都包含可放可收的彈性，他也在看美國與西方的反應後，才會決定下一步，這兩天歐美經濟制裁的軟弱，更幫他下了進軍決心。

普亭承認烏東兩國，等於撕毀明斯克協議，他指責由於烏克蘭方面不肯履行，明斯克和平協議已不再存在，但是他卻不提其實是他自己先破壞烏克蘭領土完整，不過這也意味著法國與德國主持的「諾曼第進程」徹底崩潰，歐洲失去了外交的主動性，只有完全靠美國主導的北約了。

「特別軍事行動」是以應邀協防形式介入烏東，將軍事行動合理化成為「正義之師」，既然美國已經表態不出兵，可憐的烏克蘭只能自己抵抗俄軍。雖然烏克蘭做了準備，全國進入緊急狀態，總統澤倫斯基在開戰前一刻還打電話給普亭希望直接談，只是普亭根本不理他。

普亭23日已表明他對烏克蘭的企圖，他認為，解決烏國危機「最佳」方式就是：烏克蘭要承認克里米亞併入俄羅斯，烏克蘭需要去軍事化，放棄加入北約組織並維持中立，這些條件，任何擔任烏克蘭總統的人都很難接受。

普亭在演講中強調無意占領烏克蘭，其實他也沒有這個能力；俄羅斯動員20萬兵員，分布在烏克蘭與俄羅斯邊境、烏克蘭與白俄羅斯 邊境以及克里米亞與亞速海，軍力部署已接近極限。

美方估計，占領烏克蘭全境需要70萬部隊，但是在烏東，俄軍卻是有局部優勢，足以稱霸。

普亭先前表示俄羅斯承認這兩個共和國憲法中的領土主張，「當他們還是烏克蘭一部分的時候，這些憲法就闡明了頓內次克與盧甘斯克地區之內的邊界」。他話中有話，目前頓內次克與盧甘斯克所宣稱的領土還有一半是由烏克蘭軍隊實際占領，普亭支持他們的完整領土主張，意味俄軍會協助這兩國「收復」領土，這將直接與烏克蘭軍隊衝突。

戰爭也會擴大到烏東以外，因為俄羅斯為了維持空優及阻絕烏克蘭援軍，將主動攻擊烏克蘭空軍基地或重要交通設施，這就是基輔機場與軍事設施遭飛彈攻擊的原因，俄軍也會在烏克蘭北部與南部發動攻擊，吸住烏克蘭大軍防衛基輔，目前已知俄羅斯黑海艦隊已登陸南部敖德薩等港口。

看起來普亭現階段對烏克蘭的軍事企圖是，只想蠶食烏東而非鯨吞整個烏克蘭，進一步擴大烏東兩個共和國所控制的區域，並不想擴張至整個聶伯河以西，或是直取基輔，占領整個烏克蘭，但普亭能不能以局部軍事手段，使得西方與烏克蘭退讓，取得外交上成果？還是得回到戰場決勝負。