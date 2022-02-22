整理／美、歐、英宣布哪些對俄羅斯的制裁措施？

俄國承認烏東兩個地區獨立後，美國總統白登針對這兩地區宣布貿易制裁。(歐新社)

美國、歐盟 與英國宣布對俄羅斯 有限度的制裁措施，並暗示如果俄羅斯總統普亭 不改變路線以降低烏克蘭緊張情勢，則西方盟國將進一步制裁。

各國宣布的制裁措施如下：

1. 美國：

─制裁俄羅斯的主權債（公債），「菁英及其家人」，俄羅斯國營開發銀行（VEB.RF）、軍事銀行及工業通訊銀行（PSB）。VEB之前已經受到制裁，因此這次所受影響有限。

─受到制裁的個人包括開發銀行執行長、普亭第一副幕僚長等「核心圈」人士。

─主權債制裁是這次最嚴厲的措施，有效切斷俄羅斯政府從西方國家取得融資的管道，亦即俄羅斯發行的新公債將無法在美、歐市場交易。

─國會兩黨對俄羅斯的制裁計畫尚未達成協議。

2. 英國：

─俄羅斯銀行、開發銀行等五家銀行；俄羅斯銀行已遭制裁多年，這次只是象徵性。

─凍結伏爾加集團億萬富豪季姆琴科（Gennady Timchenko），以及羅登堡兄弟等三位富豪的資產（三人都是普亭的核心圈內人士，是他年輕時在聖彼得堡學習柔道的師兄弟）。

─以上制裁立即生效。

3.歐盟：

─俄羅斯國會351位贊成承認烏克蘭東部兩個共和國（頓內次克與盧甘斯克）的議員，以及另外11位提案議員。

─對兩個共和國提供軍事其他融資的三家俄羅斯銀行，包括VEB.RF、俄羅斯銀行及PSB銀行。

─限制俄羅斯政府進入歐盟資本及金融市場與服務。

─限制兩個共和國與歐盟的進、出口貿易。

─各項制裁仍須獲得歐盟所有會員國確認。