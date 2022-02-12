化解烏克蘭危機 重提「芬蘭模式」 歐美震動

西歐這些「老歐洲」國家，提供武器給烏克蘭，卻不讓烏克蘭加入北約，代表其實不願意北約東擴觸怒俄羅斯，又不敢明確說出來。(美聯社)

近日法國總統馬克宏馬不停蹄穿梭在俄羅斯 與烏克蘭 之間，希望能夠調停烏東衝突，一位記者問他，烏克蘭的「芬蘭化」是不是可能之一，他回答：「是的，這是桌上的選項之一」。

這回答引發歐美震動，逼得馬克宏後來收回淡化，但甚麼是芬蘭化（Finlandization）？這其實是冷戰期間，美蘇對芬蘭的安排。芬蘭國防與外交政策順從蘇聯意見，連反蘇言論都成禁忌，在美蘇勢力間畫出芬蘭這個中間緩衝地帶，讓芬蘭免於像東歐、南歐國家，關入蘇聯的鐵幕。

芬蘭化不僅需要國際政治的默契，同時也要有國內政治的默契，芬蘭朝野不去質疑政敵是否叛國，大家都理解，接受芬蘭化的安排，是此時此刻最好的選擇，即使到現在，芬蘭已經是歐盟的一員，也是北約的夥伴國家，但是顧及俄羅斯敏感神經，女總理仍然堅持，「非常不可能」成為北約會員國。

烏克蘭的芬蘭化，不是現在才提出的，2014年俄烏戰爭後，冷戰巨擘，包括季辛吉與布里辛斯基，都提出「芬蘭模式」是解決烏克蘭問題的不二法門。

但是反對的人也不少，他們強調不能再回到冷戰思維，瓜分勢力範圍，更要不得，他們強調「烏克蘭是主權獨立的國家」，換句話說，烏克蘭的外交國防政策應該完全自主，加入北約不應受到限制。

十幾年前，美國學者也曾經質疑台灣是否「芬蘭化」，認為馬政府對中國大陸刻意屈從，現在的蔡政府反其道而行，不走「芬蘭化」，是因有美國撐腰，成為與北京對抗的「前線國家」。

烏克蘭自從2014年後，一心一意也要走「前線國家」路線，但國際政治是殘酷的現實，就像希臘史家修昔底德在「米洛斯對話」中所說：「強者，做他想做的，而弱者，必須承受他所遭遇的」，國際中沒有正義，只有國家自己的利益。

現在擺在西方面前的問題很清楚：普亭 10萬部隊列陣，不滿足他的要求，戰爭就會爆發，他要恢復30年前，蘇聯在歐洲的勢力範圍。很多人都說，不能姑息，否則就像二次大戰前，面對希特勒的張伯倫。

但是普亭真的是希特勒嗎？西方真的面臨文明與黑暗的選擇嗎？牛津大學歷史學教授提摩西．賈頓．艾許（Timothy Garton Ash）認為，普亭的目標很明確，反倒是西方在兩個目標中間擺盪游移，一是赫爾辛基模式，二是雅爾達模式。

烏俄情勢一觸即發，但西方在赫爾辛基模式和雅爾達模式兩個目標中間擺盪游移，是最糟糕的選擇。圖為烏克蘭軍人。(美聯社)

1975年在赫爾辛基舉行了關於國際安全與歐洲合作的會議，包括華沙公約集團在內的歐洲所有國家，以及美國與加拿大，共同簽署協議，大家都贊成平等、獨立、主權的民主國家，尊重國際法，承諾以和平方式解決爭端。贊成赫爾辛基模式的人，批評俄羅斯違反了當時協議，支持在烏克蘭協議中的合法權益。

雅爾達是烏克蘭黑海邊的度假勝地，但是最知名的是1945年，美英蘇三巨頭在當地開會研商戰後世界均勢，所達成的協議，常常被用作列強瓜分勢力範圍的隱喻。雅爾達模式其實就是「芬蘭化」，俄羅斯要的是「雅爾達2.0」，許多西方政治人物私底下也認為這是唯一的方式，但不敢公開承認。

這樣首鼠兩端，最典型的就是2008年，在俄羅斯與喬治亞戰爭後，北約峰會做出決議，根據北約的「開放政策」，烏克蘭與喬治亞當然可以加入；私下卻有諒解：北約不會使其加入成真。

當然這也反映出北約內部的分歧，西歐這些「老歐洲」國家，提供武器給烏克蘭，卻不讓烏克蘭加入北約，因為這會啟動北約必須介入防衛烏克蘭的機制，他們其實不願意北約東擴觸怒俄羅斯，又不敢明確說出來，因為這會觸怒得罪中東歐那些新加入北約的「新歐洲」國家。

游移兩端，不知道選擇甚麼模式，是最糟糕的選擇，如果選擇赫爾辛基模式，北約要納入烏克蘭、喬治亞，就趕快做，而且要頂得住俄羅斯的強烈反應，甚至如果相信赫爾辛基模式，北約都應該納入俄羅斯。

如果選擇雅爾達模式，就盡快外交解決，白紙黑字承諾俄羅斯，烏克蘭、喬治亞絕對不會入北約，在俄羅斯與北約之間會有一條緩衝地帶，而這條地帶上的國家，都會進入「芬蘭化」。

雅爾達模式畫分勢力範圍，在國際政治中到處可見，美國在19世紀宣示「門羅主義」，公開宣稱拉丁美洲是勢力範圍。到了20世紀，嘴上不講，但骨子裡沒變，60年代，甘迺迪總統堅持要撤古巴的蘇聯飛彈，不惜打第三次大戰，可見對勢力範圍的堅持。