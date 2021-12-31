英檔案解密 為促前日皇明仁訪英 日本為二戰道歉

圖為前日皇明仁伉儷2012年前往英國參加女王登基鑽禧的慶典。（歐新社資料照片）

多份解密的英國 公文顯示，前日本 首相橋本龍太郎在1998年為促成時任日皇明仁（現退位為上皇）訪問英國，橋本投書英國媒體，為二戰時期日本軍隊對待英軍俘虜的方式公開道歉。

日本共同社報導，英國這次解密的公文，是橋本就道歉一事與時任英國首相布萊爾舉行會談前、1998年1月7日的文件，以及會談當天1月12日的文件。

英國外交部在1998年1月7日向英國首相辦公室提出的公文中提及，基於1995年時任日本首相村山富市談及二戰時表示「對殖民統治和侵略進行深刻反省和由衷道歉」，若橋本也延續此一基調，將可在明仁訪英前，提升日本在英國的形象。

英國首相辦公室同年1月12日發給英國外交部的會談報告顯示，為促成明仁訪問英國，布萊爾在會談中提議，日本方面可投書媒體，為今後的兩國關係表現出積極態度。

最後英國媒體於1998年1月14日刊登了橋本投稿的道歉文章。

明仁1998年5月25日與時任皇后美智子（現上皇后）訪問英國，是繼昭和天皇後，現任日皇睽違27年訪英。不過在歡迎車隊遊行 時，沿途仍有過去的英軍俘虜背對明仁的馬車隊伍表示抗議。