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普亭放狠話玩真的？緩和俄烏緊張 美俄擬下月會談

編譯陳韋廷／綜合22日電
聖誕佳節臨近，烏克蘭東部頓內次克省卻烽火連年，居民看著毀於砲火的房舍，與洋溢歡樂氣氛的首都基輔市中心商場（圖）形成了鮮明對比。（Getty Images）
聖誕佳節臨近，烏克蘭東部頓內次克省卻烽火連年，居民看著毀於砲火的房舍，與洋溢歡樂氣氛的首都基輔市中心商場（圖）形成了鮮明對比。（Getty Images）

俄羅斯與西方因烏克蘭問題持續緊張，俄國總統普亭21日首度暗示可能爆發軍事衝突後，北約和美國立刻有所回應，計畫明年初與俄國對話，呼籲俄國採取行動讓俄烏邊境局勢降溫。

美國國務卿布林肯21日稱預計下月跟俄國舉行會談，以試圖緩和俄國在烏國附近加強軍事力量引發的緊張局勢，但表示目前沒有雙方領導人面對面會談的計畫。俄國外長拉夫羅夫22日也證實，俄美明年初將舉行會談，俄方希望訂在元月。

布林肯呼籲俄國減少在烏國邊境附近的軍事存在，以便為擬議中的會談創造有成效環境。華府提議直接跟俄國就安全問題在雙邊層面，以及北約和歐洲安全暨合作組織框架內進行溝通。

他在美國國務院年終記者會上說：「我認為，明年初大家就會看到針對這些問題的溝通。我們也希望看到俄國緩和局勢，從烏國邊境撤軍，緩和緊張局勢。」

拜登政府官員說，華府還無法確定普亭是否已經決定入侵烏國。普亭的強硬聲明和要求讓西方分析人士困惑，究竟他只是試圖為談判累積籌碼，還是想建立一套論述來證明決定軍事干預烏國的正當性。

美國研究機構「海軍分析中心」（CNA）俄國軍事問題專家科夫曼說，俄國大規模陳兵烏國邊境，長期下去所費不貲，且普亭很難對自己的公開要求讓步。科夫曼悲觀指出，俄國的外交努力看起來並非真的在嘗試尋求妥協，比較像是在替動武找藉口。

俄國高官表示希望談判，但莫斯科提出的建議將重新制定冷戰後安全秩序的條款，並在俄國周邊建立勢力範圍。俄國日前公布俄美及俄國與北約安全保障條約草案，其中包括要求北約停止東擴並保證不讓烏國加入。

負責歐洲事務的美國助理國務卿唐弗瑞德21日告訴記者說，「美國準備在一些問題上進行努力，並認為有必要進行討論。俄國知道這些文件中有一些內容是無法被接受的」。她並表示美俄會談具體日期尚未確定。

針對普亭揚言準備在烏克蘭邊界採取軍事行動後，德國新任外長貝爾伯克22日表示「極為關切」，德國的目標是制止烏克蘭衝突的情勢進一步升高。

貝爾伯克表示，現在，「對話」是試圖化解重大危機的要素。「這就是為什麼我最近幾天一再強調，我們必須返回『諾曼第模式(Normandy Format)』的談判桌。」

諾曼第模式是指由德國、法國、俄羅斯和烏克蘭組成的四方會談，以執行2015年明斯克協議(Minsk accords)的模式。

貝爾伯克在和盧森堡外長艾索柏恩會談後向媒體表示，此種會談的目標是「避免(緊張)進一步升級，因為我們只能透過對話來解決我們置身其中的重大危機。」

聖誕佳節臨近，烏克蘭東部頓內次克省卻烽火連年，居民看著毀於砲火的房舍（圖），與洋...
聖誕佳節臨近，烏克蘭東部頓內次克省卻烽火連年，居民看著毀於砲火的房舍（圖），與洋溢歡樂氣氛的首都基輔市中心商場形成了鮮明對比。（路透）

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