G7外長會議談抵制北京冬奧 日本外長尚未表態

日本外相林芳正出席在英國舉辦的七大工業國集團（G7）外長會議，他對媒體表示，G7外長會議針對北京冬季奧運進行意見交換，日本會在適當時機綜合各情況做出判斷。 路透

日本外相林芳正出席在英國舉辦的七大工業國集團（G7 ）外長會議，他今天對媒體表示，G7外長會議針對北京 冬季奧運 進行意見交換，日本會在適當時機綜合各情況做出判斷。

日本朝日新聞報導，林芳正出席這兩天在英國利物浦（Liverpool）舉行的G7外長會議，他今天以視訊方式對媒體表示，G7外長會議上針對是否派官員出席北京冬季奧運進行意見交換，他已表示日本將在適當時機綜合各種情況做出判斷。

北京冬季奧運預定明年2月舉行，美國日前表明不派政府官員出席，進行外交抵制，G7國家當中的英國、加拿大跟進，但預定舉辦2024年夏季奧運的法國已表明不會進行外交抵制。

報導說，日本雖尚未表態是否「外交抵制」北京冬季奧運，但正朝著不派遣閣僚的方向做最後的考量，正研議是否派遣體育廳長官室伏廣治出席。

針對對北京冬季奧運進行外交抵制一事，林芳正對媒體表示，在G7外長會議上，已表態的國家做了說明，但會議上也進行若干意見交換。

朝日新聞報導，國際奧林匹克委員會（IOC）11日以視訊方式召開有關奧運體育界代表出席的「奧運高峰會」，峰會召集人是IOC主席巴赫（Thomas Bach），最後發表共同宣言指出，堅決反對將奧運與體育泛政治化。

美國、英國、澳洲及加拿大等以中國人權紀錄不佳為由，已表示不派政府高層出席北京冬季奧運，進行外交抵制。