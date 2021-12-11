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又來了…澳洲棄買法艦後 又捨歐直升機改買美機

編譯中心╱綜合10日電
澳洲軍方10日表示，計畫棄用歐洲的太攀蛇直升機。(美聯社)
澳洲軍方10日表示，計畫棄用歐洲的太攀蛇直升機。(美聯社)

澳洲軍方10日表示，計畫棄用歐洲的太攀蛇（Taipan）直升機，改引進美國的黑鷹和海鷹直升機；國防部長杜登說，印太地區威脅日益嚴重，澳軍須使用有效裝備應對。

澳洲9月才宣布，與美國、英國組成AUKUS防衛聯盟，美英將助澳打造核動力潛艦。澳洲轉而取消向法國購買潛艦，觸怒巴黎當局。

路透社報導，澳洲國防部長杜登在宣布計畫棄用MRH90太攀蛇直升機之際，明確提到中國構成的「日益嚴重威脅」。

美聯社報導，澳洲目前擁有47架由空中巴士集團設計的太攀蛇直升機，原定將服役至2037年，但一直為停飛所困擾。

澳洲將停用這些歐洲直升機，並耗資70億澳幣（約50.2億美元）購買40架美國洛克希德馬丁公司旗下的直升機。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，澳洲正在提高其防禦能力並已與尤其是美國的國家建立良好夥伴關係。

他表示：「太攀蛇直升機並未達標。就這麼簡單。而且我們希望確保我們國防軍擁有最好的裝備來保衛這個國家，而黑鷹將提供助力。」

國防部長杜登表示，黑鷹直升機飛行成本更低廉，而且官員們在過去十年一直對太攀蛇計畫感到憂慮。他說，新的直升機將使澳洲機隊與美國更加一致，有鑑於印度-太平洋地區的不穩定，這是一個重要的考量因素。

「我非常清楚地了解我所看到的印太地區日益嚴重威脅，我希望澳洲國防軍（Australian Defence Force）擁有最有效的裝備和訓練最精良的人員，來應對這一現實情況。」

杜登說，日本、印度、歐洲國家和北約（NATO）也「擔憂中國軍力增強」。

中國此前曾對澳洲將改採核動力潛艦表示憤怒，並稱美國和英國提供核子技術是不負責任之舉。

此外，澳洲政界反對派人士認為，目前的坎培拉政府在諸多國防合約的錯誤決定上，浪費了數以十億計的澳幣。

澳洲 國防部 英國

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