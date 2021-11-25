我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

推動冬奧的權勢性侵者：彭帥案的「#張高麗在哪」

上任還不到1天 瑞典首位女總理閃電辭職下台

編譯中心／綜合24日電
瑞典國會24日在經由投票，通過執政黨社會民主黨(Social Democrat)黨魁、也是目前的財政部長安德森出任瑞典總理，安德森也成為瑞典第一位女總理。(Getty Images)
瑞典國會24日在經由投票，通過執政黨社會民主黨(Social Democrat)黨魁、也是目前的財政部長安德森出任瑞典總理，安德森也成為瑞典第一位女總理。(Getty Images)

瑞典國會24日投票通過繼續支持社會民主黨領導政府。前總理勒夫文辭職下台後，繼任者社民黨黨魁安德森成為瑞典史上第一位女總理。然而，安德森在上任僅僅數小時後，就因預算案無法通過而辭職下台，使該國陷入進一步的政治不確定性。瑞典議長目前已經接受安德森的辭職，將在25日與各政黨商討未來動向。

「衛報」報導，安德森向記者表示「我已經告訴議長我希望能辭職」，並表態希望以「單黨政府領導人」的身分再次成為總理。

安德森本月稍早接任社會民主黨黨魁，23日先是與左翼政黨在最後一刻達成協議、提高養老金以換取其在24日投票中的支持，並成為瑞典史上第一位理女性總理，但由於向左翼做出的讓步，中間黨隨後撤回對安德森預算案的支持，導致該預算案沒有足夠票數在議會通過。

安德森辭職後透露，「瑞典憲法有個慣例，即聯合政府中有政黨退出時，聯合政府就必須辭職」，並強調「我不想領導一個合法性會受到質疑的政府」。

瑞典政府自稱女性主義政府，閣員男女比例也是5比5，女性議員占了國會的47%，國會中的8個政黨中，只有3位男性黨魁，其中綠黨是男女雙黨魁。

瑞典 預算 投票

上一則

模仿「灑鹽哥」煮麵惹禍 越南「灑蔥哥」遭傳喚

下一則

英吉利海峽船難 至少31移民死亡

延伸閱讀

上任連1天都不到 瑞典史上「首位女總理」辭職

上任連1天都不到 瑞典史上「首位女總理」辭職
瑞典國會表決通過 選出史上第一位女總理

瑞典國會表決通過 選出史上第一位女總理
港口壅塞讓酪農出口陷危機 上半年損失近10億

港口壅塞讓酪農出口陷危機 上半年損失近10億
影／原來這張地毯顏色不是「時尚灰」 網見原形：太噁

影／原來這張地毯顏色不是「時尚灰」 網見原形：太噁

熱門新聞

一名曾在伊基克港工作的員工向《法新社》表示：「這些衣服來自全球各地，沒有被售往（首都）聖地亞哥或其他國家的衣服，最終都會滯留在免稅區，因為沒有人願意付關稅把它們帶走。」 (Getty Images)

二手衣的災難：智利沙漠「世界舊衣櫃」之山

2021-11-20 16:51
加拿大卑詩省一座穀倉16日遭到淹水，民眾用水上摩托車與船隻搶救受困的乳牛。（路透）

百年暴雨襲加拿大 溫哥華洪水封城 美國華盛頓也遇大雨

2021-11-18 09:40
蹄鼻蝙蝠（horseshoe bats）。Getty Images

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19 曾送到武漢研究

2021-11-24 11:03
中國─東協建立對話關係30周年紀念峰會22日以視訊方式舉行，菲總統杜特蒂在會上譴責上周補給船遭中海警船以水砲攻擊的行為。新華社

罕見強硬…中砲襲菲船 杜特蒂中國東協峰會上公開譴責

2021-11-22 06:54
美國情報機構今年春天發現，中國正在阿聯境內的哈里發港（如圖）境內秘密興建軍事基地。(路透)

中國在阿聯偷建軍事基地 美國發現後介入叫停

2021-11-19 22:50
立陶宛前總理思科威爾內里19日說，台灣駐立陶宛代表處成立，實際上就意味立陶宛將與中國斷交。（路透）

立陶宛前總理：允設台灣代表處 意味將與中國斷交

2021-11-21 06:41

超人氣

更多 >
日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追

日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追
砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁

砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁
為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情

為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情
被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪

被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪
林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光

林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光