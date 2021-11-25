上任還不到1天 瑞典首位女總理閃電辭職下台

瑞典國會24日在經由投票，通過執政黨社會民主黨(Social Democrat)黨魁、也是目前的財政部長安德森出任瑞典總理，安德森也成為瑞典第一位女總理。(Getty Images)

瑞典 國會24日投票 通過繼續支持社會民主黨領導政府。前總理勒夫文辭職下台後，繼任者社民黨黨魁安德森成為瑞典史上第一位女總理。然而，安德森在上任僅僅數小時後，就因預算 案無法通過而辭職下台，使該國陷入進一步的政治不確定性。瑞典議長目前已經接受安德森的辭職，將在25日與各政黨商討未來動向。

「衛報」報導，安德森向記者表示「我已經告訴議長我希望能辭職」，並表態希望以「單黨政府領導人」的身分再次成為總理。

安德森本月稍早接任社會民主黨黨魁，23日先是與左翼政黨在最後一刻達成協議、提高養老金以換取其在24日投票中的支持，並成為瑞典史上第一位理女性總理，但由於向左翼做出的讓步，中間黨隨後撤回對安德森預算案的支持，導致該預算案沒有足夠票數在議會通過。

安德森辭職後透露，「瑞典憲法有個慣例，即聯合政府中有政黨退出時，聯合政府就必須辭職」，並強調「我不想領導一個合法性會受到質疑的政府」。

瑞典政府自稱女性主義政府，閣員男女比例也是5比5，女性議員占了國會的47%，國會中的8個政黨中，只有3位男性黨魁，其中綠黨是男女雙黨魁。