我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／亞裔女性職場晉升難 環境還是個性造成？

洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

義大利護戰略資產 動用「黃金權力」 3拒中資收購企業

中央社／羅馬23日綜合外電報導
義大利總理德拉吉政府今年2月上任以來，為保護戰略資產，第三次否決中資收購義大利企業。上個月否決中資企業先正達集團（Syngenta）收購蔬菜種子生產商Verisem，（路透）
義大利總理德拉吉政府今年2月上任以來，為保護戰略資產，第三次否決中資收購義大利企業。上個月否決中資企業先正達集團（Syngenta）收購蔬菜種子生產商Verisem，（路透）

義大利總理德拉吉（Mario Draghi）的政府今年2月上任以來，為保護戰略資產，第三次否決中資收購義大利企業。這也是羅馬第五度動用「黃金權力」以阻止義大利公司落入外國勢力手中。

深圳上市的浙江晶盛機電股份有限公司發出通告，表示該公司試圖與半導體設備廠應用材料（Applied Materials）香港公司成立合資公司，收購應用材料在義大利的螢幕印刷設備事業，但遭到義大利政府出手阻擋。

兩名政府消息人士告訴路透社，義大利內閣在11月18日的會議上作出這項決定。義大利經濟發展部長喬傑堤（Giancarlo Giorgetti）建議否決，指出這項收購可能對具有戰略性的半導體行業造成影響。

上述合資公司也打算收購應用材料在新加坡的晶圓設備事業和在中國的資產。應用材料的總部在美國。

義大利政府在2012年制訂「黃金權力」（golden powers）法案，賦予義大利政府特殊國家權力，保護「對國家利益具有重要戰略意義的資產」免於落入非歐盟成員實體。而根據一項效期至12月31日的臨時規定，「黃金權力」條款也可用來針對歐盟團體。

自2012年來，羅馬5度動用「黃金權力」以阻止義大利公司落入外國勢力手中，其中有4次涉及中資企業，而德拉吉政府上任以來已3度動用這項權力。

德拉吉上個月否決中資企業先正達集團（Syngenta）收購蔬菜種子生產商Verisem，今年4月則出手阻止中國深圳創疆投資控股公司收購米蘭一家半導體設備生產商的控股權。

此外，義大利認為中國投資者三年前收購義國一家軍用無人機廠商時，應先向政府申報，當局已為此向中國投資者提出正式抗議，若未獲滿意解釋，交易最終恐破局。

義大利總理德拉吉（Mario Draghi）的政府今年2月上任以來，為保護戰略資...
義大利總理德拉吉（Mario Draghi）的政府今年2月上任以來，為保護戰略資產，第三次否決中資收購義大利企業。（路透）

義大利 中國 投資

上一則

世衛警告：冬季結束時 歐洲恐再增70萬人染疫亡

延伸閱讀

德國疫情升溫 梅克爾丈夫批未打疫苗者「懶惰」

德國疫情升溫 梅克爾丈夫批未打疫苗者「懶惰」
國際併購熱 一天400億美元

國際併購熱 一天400億美元
紐約皮衣皮草感恩節樣衣展銷11/25-11/27 僅三天折扣80%

紐約皮衣皮草感恩節樣衣展銷11/25-11/27 僅三天折扣80%
72歲婦「追隨馬可波羅」 要從義大利走到北京

72歲婦「追隨馬可波羅」 要從義大利走到北京

熱門新聞

一名曾在伊基克港工作的員工向《法新社》表示：「這些衣服來自全球各地，沒有被售往（首都）聖地亞哥或其他國家的衣服，最終都會滯留在免稅區，因為沒有人願意付關稅把它們帶走。」 (Getty Images)

二手衣的災難：智利沙漠「世界舊衣櫃」之山

2021-11-20 16:51
加拿大卑詩省一座穀倉16日遭到淹水，民眾用水上摩托車與船隻搶救受困的乳牛。（路透）

百年暴雨襲加拿大 溫哥華洪水封城 美國華盛頓也遇大雨

2021-11-18 09:40
中國─東協建立對話關係30周年紀念峰會22日以視訊方式舉行，菲總統杜特蒂在會上譴責上周補給船遭中海警船以水砲攻擊的行為。新華社

罕見強硬…中砲襲菲船 杜特蒂中國東協峰會上公開譴責

2021-11-22 06:54
美國情報機構今年春天發現，中國正在阿聯境內的哈里發港（如圖）境內秘密興建軍事基地。(路透)

中國在阿聯偷建軍事基地 美國發現後介入叫停

2021-11-19 22:50
立陶宛前總理思科威爾內里19日說，台灣駐立陶宛代表處成立，實際上就意味立陶宛將與中國斷交。（路透）

立陶宛前總理：允設台灣代表處 意味將與中國斷交

2021-11-21 06:41
奧地利薩爾斯堡民眾19日前往耶誕市集選購商品。(Getty Images)

有打疫苗也沒用 奧地利22日起全面封鎖 最久將封20天

2021-11-19 09:28

超人氣

更多 >
金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？
大S有遠見 離婚分產成大贏家 律師讚「離婚的標竿」

大S有遠見 離婚分產成大贏家 律師讚「離婚的標竿」
NASA女工程師找兼差工作 薪資曝光 網驚：不夠花？

NASA女工程師找兼差工作 薪資曝光 網驚：不夠花？
「我不再愛你了」離婚汪小菲 天秤女大S一旦決定終不悔

「我不再愛你了」離婚汪小菲 天秤女大S一旦決定終不悔
洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶