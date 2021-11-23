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澳美英簽核潛艇協議 法國將繼續索賠 中國批：極不負責

編譯中心／綜合22日電
圖為英國皇家海軍核子動力潛艦「機敏號」（HMS Astute）10月底抵達澳洲伯斯訪問。（歐新社）
圖為英國皇家海軍核子動力潛艦「機敏號」（HMS Astute）10月底抵達澳洲伯斯訪問。（歐新社）

澳洲21日與英國、美國正式簽署文件，澳洲將獲得8艘具匿蹤能力、能執行長距離任務的最先進核動力潛艦；協議並提供網絡共享、人工智慧、量子和未具體說明的海底能力。協議將為澳洲海軍增添核動力潛艦踏出另一步，是爭議性AUKUS安全聯盟協議的一環。

中央社引述法新社報導，澳洲國防部長杜登與美、英外交人員一起簽下協議，允許3國交換敏感的「海軍核動力推進資訊」。這是澳、英、美9月宣布組成AUKUS以來，首次公開簽署與這項技術有關的協議。

杜登在坎培拉和美國駐澳洲代辦高德曼、英國高級專員特麗迪爾簽署協議前，美國總統拜登19日在聲明中說：「這份協議將允許我們展開合作，進一步提升我們共同的防禦狀態。」

澳洲國防部長杜登（中）與美、英外交人員22日共同簽署協議，允許3國交換敏感的「海...
澳洲國防部長杜登（中）與美、英外交人員22日共同簽署協議，允許3國交換敏感的「海軍核動力推進資訊」。（Getty Images）

不過，這項協議惹惱了中國，稱該地區穩定構成「極不負責任」的威脅。中國外交部發言人趙立堅22日在例行記者會上連五問，強調三國有義務向國際社會做出明確交代。

「試問，三國將分享哪些信息？是否符合三國各自承擔的國際義務？會不會造成核擴散？三國如何確保不將有關核材料與核技術用於發展核武器？如何防止其錯誤行徑引發其他國家起而效尤？三國有義務就這些問題向國際社會做出明確交代。」趙立堅說。

此外，AUKUS成立之初就觸怒法國，這項協議公布後，法國外長勒德里安表示，潛艇爭端尚未結束，「澳洲失去的可能將遠比他們想像的多……既然澳洲撕毀合約，我們將努力確保我們已經投入的成本得到補償。」

澳洲總理莫里森對於整起事件的處理手法毫無歉意，堅稱這符合澳洲的國家利益，也知道會「惹惱一些人」。

澳洲 美國 AUKUS

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