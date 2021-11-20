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白俄邊境移民危機 俄媒體人：普亭被敲詐了

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭（左）與白俄羅斯總統魯卡申柯，攝於7月。美聯社。
俄羅斯總統普亭（左）與白俄羅斯總統魯卡申柯，攝於7月。美聯社。

歐洲爆發新一波移民危機，數千名主要來自中東的移民數個月以來一直試著借道白俄羅斯進入歐盟，波蘭一方面動員軍警防守邊境，一方面抨擊俄羅斯總統普亭是這一場「混合戰爭」幕後主使，但俄國碩果僅存獨立報章之一的《新報》（Novaya Gazeta）提出不同見解，主張白俄總統魯卡申柯在移民危機「實際上敲詐」普亭。

《新報》副總編輯馬蒂諾夫（Kirill Martynov）告訴美國福斯新聞，魯卡申柯「實際上敲詐克里姆林宮」，「也就是說，如果他走了，將會有一場『Maidan』（2014年烏克蘭親歐派反政府示威）與抗議，白俄羅斯將轉向歐盟，俄羅斯會失去這部分歐洲的控制」。

馬蒂諾夫補充道，他實際上會稱魯卡申柯是一位「雙重敲詐者」，因為魯卡申柯在某種程度上也把歐洲挾持為人質，並形容俄羅斯與白俄羅斯兩國領導人之間的「舞步」，「有時普亭帶頭，有時魯卡申柯帶頭，但魯卡申柯有著更激進的姿態，隨時準備定下他的條件與糾纏莫斯科」。

馬蒂諾夫在訪談表示，「我覺得一方面來說，克里姆林宮的每一個人，坦白講受夠了魯卡申柯，他們非常討厭他，我覺得普亭就個人而言非常討厭他。而魯卡申柯正在表現的方式，我想很明顯的，對於克里姆宮的每一個人來說，他不是一名可靠的夥伴」。

但馬蒂諾夫也提到，魯卡申柯對克里姆林宮很有用，「這讓普亭像一名比魯卡申柯要更加理性的領導人。人們想要跟他講話，馬克宏跟他談，其他領導人跟他談過，要求他施壓他的夥伴兼盟友魯卡申柯。這個精神病態朋友對普亭很有用，讓他看起來沒那麼危險與不可預測」。

白俄羅斯 普亭 移民

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