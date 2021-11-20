白俄邊境移民危機 俄媒體人：普亭被敲詐了

俄羅斯總統普亭（左）與白俄羅斯總統魯卡申柯，攝於7月。美聯社。

歐洲爆發新一波移民 危機，數千名主要來自中東的移民數個月以來一直試著借道白俄羅斯 進入歐盟，波蘭一方面動員軍警防守邊境，一方面抨擊俄羅斯總統普亭 是這一場「混合戰爭」幕後主使，但俄國碩果僅存獨立報章之一的《新報》（Novaya Gazeta）提出不同見解，主張白俄總統魯卡申柯在移民危機「實際上敲詐」普亭。

《新報》副總編輯馬蒂諾夫（Kirill Martynov）告訴美國福斯新聞，魯卡申柯「實際上敲詐克里姆林宮」，「也就是說，如果他走了，將會有一場『Maidan』（2014年烏克蘭親歐派反政府示威）與抗議，白俄羅斯將轉向歐盟，俄羅斯會失去這部分歐洲的控制」。

馬蒂諾夫補充道，他實際上會稱魯卡申柯是一位「雙重敲詐者」，因為魯卡申柯在某種程度上也把歐洲挾持為人質，並形容俄羅斯與白俄羅斯兩國領導人之間的「舞步」，「有時普亭帶頭，有時魯卡申柯帶頭，但魯卡申柯有著更激進的姿態，隨時準備定下他的條件與糾纏莫斯科」。

馬蒂諾夫在訪談表示，「我覺得一方面來說，克里姆林宮的每一個人，坦白講受夠了魯卡申柯，他們非常討厭他，我覺得普亭就個人而言非常討厭他。而魯卡申柯正在表現的方式，我想很明顯的，對於克里姆宮的每一個人來說，他不是一名可靠的夥伴」。

但馬蒂諾夫也提到，魯卡申柯對克里姆林宮很有用，「這讓普亭像一名比魯卡申柯要更加理性的領導人。人們想要跟他講話，馬克宏跟他談，其他領導人跟他談過，要求他施壓他的夥伴兼盟友魯卡申柯。這個精神病態朋友對普亭很有用，讓他看起來沒那麼危險與不可預測」。