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日本經濟安保法案概要曝光 藉審查排除中國產品

中央社／東京14日綜合外電報導

日本政府正在草擬中的經濟安全保障法案概要內容曝光，除確保日本半導體供應無虞外，也有意加入「事前審查制度」，排除可能對基礎設施穩定運作造成影響的中國產品或系統。

日本讀賣新聞掌握日本政府將於明年初提出的「經濟安全保障推動法案」（暫定名稱）概要內容，包括「供應鏈堅韌化」、「維持基礎建設功能」、「專利非公開化」及「確保技術基礎」4大重點。

日本政府面對美國與中國在經濟與技術領域互爭霸權，將針對「半導體的確保」、「機密情報的保護」及「防止技術外流」等攸關經濟安保的國內體制做好準備。

根據不止一位的政府與執政黨相關人士透露，有關供應鏈堅韌化部分，日本政府預料在法案中載明意圖強化半導體等國內生產基礎的支援制度。

為避免日本國內出現半導體等供應不足的事態，將透過給予設廠補助金等方式，招攬海外企業赴日設廠，及促使日本企業「鮭魚回流」。

有關維持基礎設施功能部分，當通訊、能源及金融等業者要引進重要設備時，為避免引進可能威脅日本安全保障的外國產品與系統，日本政府原則上將在法案中加入「事前審查制度」，這是考量到排除可能對基礎設施穩定運作造成影響的中國產品或系統。

至於專利非公開化部分，主要目的是防止能被用作新世代武器研發等的先進技術外流。日本專利制度允許經過一定期間公開專利申請內容，一旦該項專利被政府指定為非公開對象，政府將檢討支付專利申請者補償金的作法。

日本政府預計19日舉行以首相岸田文雄為首的經濟安保相關部會首長會議的首次會議，岸田將就指示設置學者專家會議為方向進行協調，然後加速法案具體化的作業。

日本 中國 供應鏈

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