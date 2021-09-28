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神學士施行舊法 禁止理髮店為顧客剃鬍、還威脅店主

編譯中心／綜合27日電
幾名神學士成員在阿富汗喀布爾一家餐廳用餐。神學士要求理髮店，不得為顧客理髮、剃鬚。（新華社資料照片）
幾名神學士成員在阿富汗喀布爾一家餐廳用餐。神學士要求理髮店，不得為顧客理髮、剃鬚。（新華社資料照片）

神學士（Taliban，又譯塔利班）已下令，禁止阿富汗海曼德省理容師替顧客剃鬍或修鬍，稱這樣的行為違反他們對伊斯蘭律法的解讀。儘管神學士一再承諾會建立一個較溫和的政府，禁止剃鬍修鬍的命令暗示阿富汗將重啟過去神學士執政時期的嚴苛規定。

BBC News報導，神學士宗教警察表示，任何人違反這項規定都將遭受懲罰；首都喀布爾有些理容師表示也接獲類似命令。

神學士官員在海曼德省理容院張貼的通知中警告，理容師在理髮和修剪鬍鬚方面必須遵循伊斯蘭教律法。喀布爾一名理容師說：「戰士一再前來，命令我們停止修剪鬍鬚，其中一人跟我說，他們可以派臥底探員來抓我們。」

另一名理容師表示，他接到自稱政府官員來電，對方要他「停止追隨美式風格」，不要替任何人剃剪鬍鬚。赫拉特一名理容師表示：「顧客不剃鬍了，因為不想讓自己在街上被神學士戰士鎖定。他們想要融入其中，看起來跟他們（神學士戰士）一樣。」

神學士1996至2001年首次執政期間，禁止民眾擁有華麗髮型，並堅持男性要留鬍鬚；隨著神學士倒台，阿富汗人開始流行剃鬍，很多男子去理髮店剪時髦的髮型。如今舊法重臨，理髮師哀嘆將難以謀生，更認為時尚髮廊和理髮師正成為被禁止的行業。

神學士8月奪權以來已嚴懲反對人士，旗下戰士日前擊斃4名涉嫌綁架的男子，並將4人遺體懸掛在赫拉特省街頭示眾。

神學士 阿富汗 喀布爾

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