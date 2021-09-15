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阿富汗禁女性參與運動 女子足球隊逃至巴基斯坦

中央社巴基斯坦拉合爾15日綜合外電報導
圖為阿富汗女足隊員及其家人抵達巴基斯坦後合影留念。美聯社
圖為阿富汗女足隊員及其家人抵達巴基斯坦後合影留念。美聯社

巴基斯坦官員今天表示，阿富汗強硬派民兵組織神學士（Taliban，另譯塔利班）一個月前重掌政權後，身穿罩袍布卡（burqa）的阿富汗女子足球隊球員已越界逃入巴基斯坦。

消息人士告訴法新社，這群青少年球員和她們的教練與家人上個月曾試圖逃離阿富汗，但因為喀布爾機場發生重大炸彈攻擊案，因此滯留在國內。

總部位於倫敦的非政府組織（NGO）「足球促進和平」（Football for Peace）成員海德（Sardar Naveed Haider）說：「我收到另一個總部位於英格蘭的NGO提出營救他們的請求，所以我寫信給巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan），他准許他們入境巴基斯坦。」

昨天總共有逾75人從北部跨越邊境，然後南下到拉合爾（Lahore），接受當地人贈送花環歡迎。

神學士1990年代統治阿富汗時，就規定禁止女性參加所有體育活動，如今再度執政後明言要限制女性參與運動的權利。

一名神學士高階官員曾告訴澳洲媒體，女性「沒有必要」從事體育活動。

但昨天阿富汗體育局局長魯斯塔姆扎伊（Bashir Ahmad Rustamzai）說，神學士高階領袖仍未做決定。

阿富汗 神學士 足球

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