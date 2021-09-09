神學士新政府 全是自己人 歐盟：不具代表性

神學士 (Taliban，另譯塔利班)宣布成立阿富汗 臨時政府，看守內閣成員均為自家人。歐盟警告，神學士未能兌現「包容政府」承諾，不具代表性；德國外交部長馬斯（Heiko Maas）也對此表示擔憂，直言神學士這種狀況「不容樂觀」。

歐盟認為「就阿富汗多樣的種族和多元宗教而言，這並不像是我們所希望看到以及神學士過去幾周許諾要成立的兼容並蓄且具代表性的陣容」。

歐盟27個成員國針對增加與神學士互動設下5大條件，包含過渡政府陣容須「兼容並蓄且具代表性」。但神學士昨天宣布成立的強硬路線看守內閣陣容未包含女性或非神學士成員，被控涉及恐怖主義而受聯合國制裁或遭美國 通緝的關鍵人物則在政府成員名單中。

世界強權已表態，神學士若想擁有和平及發展，就須建立兼容並蓄的政府，以支持他們自己對維護人權和解策略的誓言。

馬斯與美國國務卿布林肯會面前表示：「（神學士）宣布成立的過渡政府未讓其他團體參與，以及昨天在喀布爾對示威者和記者的暴行，都是不容樂觀的跡象。」

馬斯說，德國願繼續與神學士對話，以嘗試確保更多人能離開阿富汗。

馬斯警告，阿富汗面臨三重危機，除遭逢乾旱導致多個地區發生糧食短缺，國際援助金也大多暫停支付，「若新政府無法維持國家事務運行，政治崩潰後，恐面臨導致更猛烈人道惡果的經濟崩盤威脅」。

前往位於德國蘭斯坦的美國空軍基地與布林肯會晤之前，馬斯強調對密切協調的需求，他並說，德、美將討論如何應對神學士，以及如何從阿富汗撤出更多人。